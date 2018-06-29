Yeterince zengin değilseniz sahip olamayacağınız 5 köpek ırkı
İnsanların gerçekten en iyi dostları köpeklerdir. Karşılıksız sevgileri ve bağlılıklarıyla bilinen köpeklerin bazı türlerine sahip olmak için yüklü miktarda paraya ihtiyaç olabilir. Para ile satılmaları ve üretilmeleri uzun zamandır tartışma konusu olan dostlarımızın en pahalı ırkları hangileri hiç merak ettiniz mi?
1- Saluki
Mısır firavunlarının görkemli saraylarının en değerli üyelerinden olan Saluki, çok değerli ve pahalı avcı bir ırktır. Uzun boyu ve ince bacakları sayesinde uzun ve hızlı koşucudur. Eğitimi bir hayli zor olan bu asil görünümlü köpeğe sahip olabilmek için Arap şeyhleri ve Avrupa asillerinden oluşan bir listeye girmeniz gerekebilir.
2- Azawakh
Afrika ırkı köpeklerinin en az sayıda olanlarından olan Azawakh ırkı, çok iyi bekçi ve avcı özellikleriyle bilinir. Sahibine bağlılığı ve kolay eğitim alabilmesi en büyük özelliklerindendir. Afrika kökenli bir ırk olduğundan sıcağa dayanıklıdır.
3- Rottweiler
- yy’a kadar kasapların yük taşıma ve bekçilik gibi alanlarda kullandığı bu güçlü ırk, kasap köpeği anlamındaki Rott ismiyle anılır. Sahiplerine karşı aşırı bağlı ve korumacı olan ırk, heybetli görünümleriyle de bilinir. Safkan olanlarının oldukça yüksek miktarlarda paralara el değiştirdiği bilinen Rottweiler’lar maalesef bu durumun en çok sömürülen ırklarındandır.
4- Tibet Mastifi
Kökenleri antik çağlara kadar uzanan Tibet Mastifi, en büyük cüsseye sahip ırklardan biridir. Ülkemizde Çin Aslan olarak bilinen ırk, eskiden evleri kurtlardan ve diğer vahşi hayvanlardan korumak amacıyla bulundurulan mastiflerin boyu 1 metreye, ağırlıkları da 60 kiloya kadar çıkabiliyor. Özellikle çok nadir olan kırmızı tüylü mastifler için milyon dolarlar konuşulmaktadır.
5- Lowchen
Avrupa kökenli küçük bir ırk olan Lowchen’ler, 1960 yılına kadar en nadir bulunan ırklardan biriydi. Son yıllarda üretimleri hızlanan ve ırksal özelliklerinden bazılarını kaybetmeye başlayan Lowchen ırkı, asilliğin sembolü sayılmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle