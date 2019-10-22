Yetenek Sizsiniz'de birinci olan köpek Max'in cinsi ve ırkı nedir?
Yetenek Sizsiniz'de 2012 yılının birincisi olan köpek Max, 21 Ekim tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Yetenek Sizsiniz'de birinci olan köpek Max'in cinsi ve ırkı nedir? İşte, Yetenek Sizsiniz yarışmasında becerileri ile şaşırtan Max'in cinsi hakkında bazı bilgiler
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2012 birincisi olan köpek Max, Border Collie cinsidir.
Frizbi yakalamak, koyun gütmek, filmlerde oynamak ve aileyle süper anlaşıp uyum sağlamak gibi becerilere sahiptir. 50 cm boy ile orta boy köpek sınıfındadır. Zeki ve eğlencelidir. Siyah beyaz kırçıllı, uzun tüyleri vardır ve tek gözlerinin etrafı siyah tüylerle kaplıdır.
Günde en az 8 saat kadar koşması ve zıplaması gerekmektedir.
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