Yeşim Gül kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Yeşim Gül, son günlerde çeşitli konularla gündeme gelmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Yüzleşme, Cesur Yürek, Aşk Yalanı Sever dizileriyle ekran karşısına çıkan Yeşim Gül, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Peki, Yeşim Gül kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Yeşim Gül, 27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Devlet Konservatuvarında Tiyatro bölümünü bitiren oyuncu, seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Tamamen Doluyuz / Dış Ses - 2018
Sevgili Hayat / Lena - 2014
İçerdekiler / Kadın - 1988
Rol Aldığı Filmler:
Bizi Hatırla (2018)
Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)
Kıskanmak (Naşide, 2009)
Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)
Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)
Rol Aldığı Diziler:
Dolunay (Leman, 2017)
Cesur Yürek (Güler, 2016)
Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)
Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)
Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)
Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)
Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)
Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)
Ayışığı (Saye, 2008)
Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)
Oyun Bitti (Ayfer, 2007)
Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)
Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)
Arka Sokaklar (Leman, 2006)
Ödünç Hayat (Jale, 2005)
Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)
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