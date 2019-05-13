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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
13.05.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Yeşim Gül kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

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Yeşim Gül kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Yeşim Gül, son günlerde çeşitli konularla gündeme gelmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Yüzleşme, Cesur Yürek, Aşk Yalanı Sever dizileriyle ekran karşısına çıkan Yeşim Gül, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Peki, Yeşim Gül kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Yeşim Gül, 27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Devlet Konservatuvarında Tiyatro bölümünü bitiren oyuncu, seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Tamamen Doluyuz / Dış Ses - 2018
Sevgili Hayat / Lena - 2014
İçerdekiler / Kadın - 1988

Rol Aldığı Filmler:
Bizi Hatırla (2018)
Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)
Kıskanmak (Naşide, 2009)
Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)
Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)

Rol Aldığı Diziler:
Dolunay (Leman, 2017)
Cesur Yürek (Güler, 2016)
Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)
Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)
Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)
Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)
Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)
Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)
Ayışığı (Saye, 2008)
Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)
Oyun Bitti (Ayfer, 2007)
Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)
Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)
Arka Sokaklar (Leman, 2006)
Ödünç Hayat (Jale, 2005)
Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)

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