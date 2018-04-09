Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriYeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti
GeriHayat Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hayat
09.04.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, binlerce insanı misafir etti.

Çevre ilçe ve illerden yoğun katılımın olduğu festivalde protein deposu olarak bilinen ve son zamanlarda önemli hastalıkların tedavisinde de kullanılan Kuzugöbeği Mantarı ile yörenin dokuma bezi olan Dastar’ın tanıtımı yapıldı.

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

Bu yıl 10.su düzenlenen festivalde vatandaşlara kuzugöbeği çorbası ikram edildi. Festival alanında, kadınların el tezgahlarında dokuduğu dastar bezi yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Yöre sakinleri ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını festivalde satışa
sundu.

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

Festivalde ayrıca, Fethiye Belediyesi’nin bu geleneği yaşatmak ve adını daha geniş kitlelere duyurmak için yaptırdığı Dastarhane’nin de açılışı gerçekleştirildi.
Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali’ne katılan binlerce yerli ve yabancı turist, müzik ve şarkılar eşliğinde eğlenirken, köy meydanı renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

Festivalin evsabi Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, yaptığı açıklamada, “İnsanlar Üzümlü'ye, doğallığı, havası ve insanlarının kalitesi için geliyor. Kuzu göbeği mantarını ve Dastarımızı marka yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Hedefimiz, zenginleşmiş ve daha çok kalkınmış bir Üzümlü oluşturmak. 3 günlük yoğunluğu yılın 365 gününe yaymak istiyoruz. Üç gün bu hoş coğrafyaya yetmiyor. Bunu gerçekleştireceğimize
inanıyorum” dedi.

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti


Festival programı kapsamında, kuzugöbeği mantar avı, yemek yarışmaları, Yöreselüzümcülük ve bağcılık paneli, Şarap yarışması, Dastar ve Dokumacılık sunumu, çocuklara yönelik aktiviteler ve Koray Avcı konseri ile çeşitli etkinlikler yer aldı.

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

Festivalin son gününde Koray Avcı’nın sahne alırken, meydan tıklım tıklım doldu. Son albümünden şarkıları okuyan Avcı’ya, müzikseverler de eşlik etti. 

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

Eğitimde fırsat eşitliği için Sosyal Bağış Günü’nde TOÇEV’e destek

'Avantgarde' kimdir; neye denir?