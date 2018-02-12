Yeniden sahneye dönseler dediğimiz 5 Türk Rock grubu

Nekropsi

Rock müzik sahnesinin en güçlü isimlerinden biri olan Nekropsi, nerede bir festival nerede bir üniversite şenliği oradaydı. Hepimiz de bu durumdan çok memnunduk tabii ki. Deneysel rock’ın Türkiye’deki en sağlam isimlerinden biridir kendileri. Olsa da dinlesek. Zamanında da Faith No More’a ön grup çıkmışlardır.

Replikas

Replikas da aynı şekilde Türk rock sahnesinin en sevilen ve takip edilen gruplarından biriydi. Zaten line up listesinin belli olduğu yıllarda Replikas adını mutlaka görürdünüz. Son olarak 2013 yılında bir EP yayınlayan gruptan daha sonra bir haber alamadık. Kulaklarımız yollarda kaldı.

Kreş

Kreş aslında yıldızı çabuk parlayan bir grup olmuştu. Bir anda herkes onların ‘Yarım Kalan Şarap’ şarkısını dinler, hep bir ağızdan söyler olmuştu. Ancak bu durum malesef çok uzun sürmedi ve grup birden dağıldı. Dinleyicileri bu duruma çok üzüldü tabii ama her şey çok çabuk olmuştu.

Asfalt Dünya

Alternative sahnenin en cool gruplarından biri kesinlikle Asfalt Dünya’dır. Emrah Özdamar ve ertan Haktanır’ın birlikte ayağa diktiği grup 1997 yılına dayanan ciddi bir müzik kariyerine sahip. Ancak uzun bir süredir onların o nafi müziklerinden yoksunuz.

Deja-Vu

Anadolu’nun bağrından kopan ezgilerle nasıl da rock yapılabileceğini gösteren Deja-Vu o dönemde gerçek anlamda bir patlama yaşamıştı. Öncesinde Ankara sahnesinin tozunu attırdılar, sonra ise Efes Dark ROXY Müzik Günleri’nde birinci seçilip seslerini geniş bir kitleye duyurmayı başardılar. Ancak bu gruptan da uzun zamandır ses soluk yok. Keşke olsa, keşke dinlesek…