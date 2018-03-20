Yeni tanıştığınız birine söylememeniz gereken 4 şey

Ne kadar kazanıyorsun?

Yeni tanıştığınız biriyle mümkünse maddiyatla ilgili hiç bir konuya girmemek gerekiyor. Aslında bu en eski adab-ı muhaşeret kurallarından biridir. Bu nedenle ne olursa olsun para konularına girmemeli eğer girdiyseniz de ‘Ne kadar kazanıyorsun?’ gibi özel soruları karşı tarafa hiç bir şekilde yöneltmemelisiniz. Bu gibi bir soru karşı tarafta sizin maddiyatçı biri olduğunuz izlenimi yaratabilir ve bu da oldukça itici bir görüntüdür.

Hep senin gibi birini bekledim

İnsanoğlu gariptir. Kendisini seveni sevmez, nerede ilgisiz davrananı peşinden koşar. Bu nedenle karşı taraftan ne kadar hoşlanırsanız hoşlanın hayatınızın sonuna kadar onunla birlikte olmak istediğinizi belli etmeyin. Çünkü bu karşı taraf üzerinde bir baskı oluşmasına neden olabilir. İnsanlar gizem çözmeyi sever. Tabii ki çok soğuk da davranmayın ama elinizden geldiğince mesafeli bir yakınlık kurmaya çalışın.

Şimdi sana tüm hayatımı anlatacağım

Yeni tanıştığınız biriyle ilişkinin ilerleyebilmesi için sohbetin koyulaşması gerekir. Ancak sohbeti koyulaştırayım derken ilk okuldan başlayıp hayatınızın tamamını tüm sırlarınızla birlikte masaya yatırmanız gerekmiyor. Zaten birbirinizden hoşlanırsanız ilerleyen zamanlarda karşılıklı olarak özel şeyleri birbirinize anlatırsınız. Fakat siz siz olun ilk günden tüm hayatınızı anlatıp karşı tarafın canını sıkmayın.

Yalnızlığı seviyorum

Dediğimiz gibi çok fazla iletişim kurmak da çok az konuşmak da sıkıntılıdır. Bu nedenle karşı tarafa burnunuzu düşürmeyeceğim derken yalnızlıktan ne kadar zevk aldığınızı ballandıra ballandıra anlatmanın da bir yararı yoktur. Bu durumda karşınızdaki insan onunla vakit geçirmekten hoşlanmadığınızı ve yalnız kalmayı onunla olmaya tercih ettiğinizi düşünebilir. Sizi ararken çekinmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle onunlayken ne kadar keyif aldığınızı belirtmekten çekinmeyin.