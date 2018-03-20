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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
20.03.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Yeni tanıştığınız birine söylememeniz gereken 4 şey

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Yeni tanıştığınız birine söylememeniz gereken 4 şey

Biriyle yeni tanıştığınızda onda iyi bir intiba bırakıp bırakmamanız ilişkinizin devamı için önemlidir. Eğer karşınızdaki insana gereğinden fazla ilgi gösterirseniz de geri tepebilir, olması gerekenden daha ilgisiz ve soğuk davranırsanız da iletişim ilerlemeyebilir. Hele ilk buluşmada mümkünse hiç konuşulmaması gereken şeyler vardır ki bunlara dikkat etmek gerekir.

Ne kadar kazanıyorsun?

Yeni tanıştığınız biriyle mümkünse maddiyatla ilgili hiç bir konuya girmemek gerekiyor. Aslında bu en eski adab-ı muhaşeret kurallarından biridir. Bu nedenle ne olursa olsun para konularına girmemeli eğer girdiyseniz de ‘Ne kadar kazanıyorsun?’ gibi özel soruları karşı tarafa hiç bir şekilde yöneltmemelisiniz. Bu gibi bir soru karşı tarafta sizin maddiyatçı biri olduğunuz izlenimi yaratabilir ve bu da oldukça itici bir görüntüdür.

Yeni tanıştığınız birine söylememeniz gereken 4 şey

 Hep senin gibi birini bekledim

İnsanoğlu gariptir. Kendisini seveni sevmez, nerede ilgisiz davrananı peşinden koşar. Bu nedenle karşı taraftan ne kadar hoşlanırsanız hoşlanın hayatınızın sonuna kadar onunla birlikte olmak istediğinizi belli etmeyin. Çünkü bu karşı taraf üzerinde bir baskı oluşmasına neden olabilir. İnsanlar gizem çözmeyi sever. Tabii ki çok soğuk da davranmayın ama elinizden geldiğince mesafeli bir yakınlık kurmaya çalışın.

Yeni tanıştığınız birine söylememeniz gereken 4 şey

 Şimdi sana tüm hayatımı anlatacağım

Yeni tanıştığınız biriyle ilişkinin ilerleyebilmesi için sohbetin koyulaşması gerekir. Ancak sohbeti koyulaştırayım derken ilk okuldan başlayıp hayatınızın tamamını tüm sırlarınızla birlikte masaya yatırmanız gerekmiyor. Zaten birbirinizden hoşlanırsanız ilerleyen zamanlarda karşılıklı olarak özel şeyleri birbirinize anlatırsınız. Fakat siz siz olun ilk günden tüm hayatınızı anlatıp karşı tarafın canını sıkmayın.

 

 Yalnızlığı seviyorum

Dediğimiz gibi çok fazla iletişim kurmak da çok az konuşmak da sıkıntılıdır. Bu nedenle karşı tarafa burnunuzu düşürmeyeceğim derken yalnızlıktan ne kadar zevk aldığınızı ballandıra ballandıra anlatmanın da bir yararı yoktur. Bu durumda karşınızdaki insan onunla vakit geçirmekten hoşlanmadığınızı ve yalnız kalmayı onunla olmaya tercih ettiğinizi düşünebilir. Sizi ararken çekinmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle onunlayken ne kadar keyif aldığınızı belirtmekten çekinmeyin.

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