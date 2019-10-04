Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci kimdir?
Yemin dizisinde Emir karakterine can veren Gökberk Demirci, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok rolde yer alan Yemin dizisi oyuncusu Gökberk Demirci, son olarak Emir karakterini canlandırmaktadır. Peki, Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci kimdir?
Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam , Osmanlı’da Derin Devlet , Cinayet, Gölge Takımı, Hayatımın Aşkı dizilerinde oynayan Gökberk Demircinin sinema kariyeri de bulunmaktadır.
Emir Gökberk'in birçok spor dalında eğitimi ve derecesi de bulunmaktadır;
Muay Thai (2009 Marmara Bölgesi 3. sü) Kick Boks
At Binme Kılıç Kalkan Kullanma (Kuzgun Akademi - İlker Can Karagül ve Slovak Belička’dan kılıç kullanma, savunma ve koreografi çalışmaları eğitimi aldı)
Basketbol Masa Tenisi Cross Fotomodellik (Edoardo Delille).
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