İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli, son günlerde sosyal medyanın gündemindeki isim olmaya devam ediyor. Peki, İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile gündeme gelen Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürüyor. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunu.