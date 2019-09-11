Yağmur Taktaş kimdir ve nerelidir?
Sosyal medya üzerinden ünlü futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşa etmesinin ardından araştırılan isim oldu. Daha önce İşte Benim Stilim isimli yarışmaya da katılan Yağmur Taktaş, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Yağmur Taktaş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Yağmur Taktaş, son günlerde gündeme gelen olayların ardından araştırılan isim olmaya başladı. Emre Mor ile yazışmalarını ifşa eden Yağmur Taktaş, hayatı ile merak konusu oldu. Peki, Yağmur Taktaş kimdir ve kaç yaşında? İşte, Yağmur Taktaş hakkında bazı bilgiler
YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?
1996 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Yağmur Taktaş, lise tahsilini de Adana Anadolu Lisesi'nde yapmıştır. Spor konusunda ciddi bir aktivite programı olan Yağmur Taktaş, moda ve alışveriş konusunda da takipçidir.
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