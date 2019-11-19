Vina ne demek? İşte, Müge Boz’un bebeğinin ismi Vina’nın anlamı
Basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da evlenen ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, bebeğine ‘Vina’ ismini vereceğini açıkladı. Bebeklerinin ismini dövme yaptıran çiftin açıklaması ardından Vina’nın anlamı merak konusu oldu. Peki, Vina ne demek? İşte, Müge Boz’un bebeğinin ismi Vina’nın anlamı
Yeni bebek bekleyen aileler, duydukları her yeni ismin anlamını merak ediyor, son günlerde en çok gündeme gelen isimlerden biri de Vina oldu. Müge Boz, henüz cinsiyetini doğumda öğreneceği bebeğine Vina ismini vereceğini açıkladı.
Oyuncu Müge Boz bebeğinin adını Instagram'dan duyurdu:"En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik... Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu."
Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina “biz şimdi” demek.
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