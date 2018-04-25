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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
25.04.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim

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Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim

Şimdilerde yeni doğan çocuklarda klasik isimlere rastlamak çok zor. Maya, Aren, Arya ve bir çok yeni nesil isim en çok kullanılanlardan. Ancak durum tüm dünyada bu şekilde. Özellikle ABD’de ünlü isimlerin arasında bebeklerine değişik isimler koyan bir çok kişi var. Gelin son yılların alışılmadık ünlü bebek isimlerine birlikte bakalım.

Ace

Hollywood ilk olarak bu ismi Jim Carrey’nin bir filminde duydu. Sonrasında ise Jessica Simpson ve Eric Johnson, Spike ve Cody Mendelson, Jennie Finch ve Casey Daigle çocuklarına bu ismi koydu. 2016’da Ace ismi 6 kıza ve 1,034 erkeğe koyuldu.

Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim

Arlo

Arlo aslında bir erkek ismi olarak biliniyor ancak ünlüler kızlarına da bu ismi koymayı seviyor. Leighton Meester ve Adam Brody bu ismi oğulları için uygun görürken; Johnny Knoxville, Holly Williams ve Chris Coleman bu ismi kızlarına koymayı tercih etti. 2016 yılında 56 kıza ve 968 kerkeğe Arlo ismi koyuldu.

Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim

Bear

Hippilerin arasında çocuklarına hayvan isimleri takmak son derece moda. Fox, Wolf gibi hayvan isimlerinin yanında Bear’da oldukça meşhur. Kate Winslet ve Ned Rocknroll, Alicia Silverstone, Liam Payne ve Cherly Cole çocuklarına bu ismi verdi. 2016’da 186 erkeğe Bear ismi koyuldu.

Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim

Bodhi

Bir başka star bebek isimlerinden biri olan Bodhi aslında daha çok Budizme merakı olan ünlüler arasında meşhur bir isim. Nikki Reed ve Ian Somerholder ve Bobby Brown kızları için bu ismi uygun gördü. Burt Jenner ve Valerie Pitalo, Megan Fox ve Brain Austin Green ise oğullarına Bodhi ismini koydu.

Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim

Bowie

Gelmiş geçmiş en cool isimlerden biri olma yolunda ilerleyen ve müzikal ikon David Bowie’de esinlenen isim ünlüler arasında çok ünlü. Zoe Saldana ve Tess ve Nick Holiday erkek çocuklarına bu ismi koyarken Dane DeHaan ve Anna Wood ve Rebecca Minkoff kızlarına bu adı koydu. 2016’da 75 kıza ve 130 erkeğe Bowie adı verildi.

Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim

Coco

Chanel ve Pixar’dan etkilenen isim Hollywood’u da etkisi altına aldı. Courteney Cox ve David Arquette, Dan Reynolds ve Aja Volkman çocuklarına Coco adını verdi. 2016 yılında 60 kıza Coco ismi koyuldu.

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