Ünlülerin çocuklarına verdiği 6 alışılmadık isim
Şimdilerde yeni doğan çocuklarda klasik isimlere rastlamak çok zor. Maya, Aren, Arya ve bir çok yeni nesil isim en çok kullanılanlardan. Ancak durum tüm dünyada bu şekilde. Özellikle ABD’de ünlü isimlerin arasında bebeklerine değişik isimler koyan bir çok kişi var. Gelin son yılların alışılmadık ünlü bebek isimlerine birlikte bakalım.
Ace
Hollywood ilk olarak bu ismi Jim Carrey’nin bir filminde duydu. Sonrasında ise Jessica Simpson ve Eric Johnson, Spike ve Cody Mendelson, Jennie Finch ve Casey Daigle çocuklarına bu ismi koydu. 2016’da Ace ismi 6 kıza ve 1,034 erkeğe koyuldu.
Arlo
Arlo aslında bir erkek ismi olarak biliniyor ancak ünlüler kızlarına da bu ismi koymayı seviyor. Leighton Meester ve Adam Brody bu ismi oğulları için uygun görürken; Johnny Knoxville, Holly Williams ve Chris Coleman bu ismi kızlarına koymayı tercih etti. 2016 yılında 56 kıza ve 968 kerkeğe Arlo ismi koyuldu.
Bear
Hippilerin arasında çocuklarına hayvan isimleri takmak son derece moda. Fox, Wolf gibi hayvan isimlerinin yanında Bear’da oldukça meşhur. Kate Winslet ve Ned Rocknroll, Alicia Silverstone, Liam Payne ve Cherly Cole çocuklarına bu ismi verdi. 2016’da 186 erkeğe Bear ismi koyuldu.
Bodhi
Bir başka star bebek isimlerinden biri olan Bodhi aslında daha çok Budizme merakı olan ünlüler arasında meşhur bir isim. Nikki Reed ve Ian Somerholder ve Bobby Brown kızları için bu ismi uygun gördü. Burt Jenner ve Valerie Pitalo, Megan Fox ve Brain Austin Green ise oğullarına Bodhi ismini koydu.
Bowie
Gelmiş geçmiş en cool isimlerden biri olma yolunda ilerleyen ve müzikal ikon David Bowie’de esinlenen isim ünlüler arasında çok ünlü. Zoe Saldana ve Tess ve Nick Holiday erkek çocuklarına bu ismi koyarken Dane DeHaan ve Anna Wood ve Rebecca Minkoff kızlarına bu adı koydu. 2016’da 75 kıza ve 130 erkeğe Bowie adı verildi.
Coco
Chanel ve Pixar’dan etkilenen isim Hollywood’u da etkisi altına aldı. Courteney Cox ve David Arquette, Dan Reynolds ve Aja Volkman çocuklarına Coco adını verdi. 2016 yılında 60 kıza Coco ismi koyuldu.
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