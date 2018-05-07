Ünlü yazarların yazma rutinleri
Eğer bir yazar olmak istiyor ama nereden ve işe hangi saatte başlamanız gerektiğine bir türlü karar veremiyorsanız o halde ünlü yazarların yazma rutinlerine bakabilirsiniz. Bu size hem ilham verir hem de taklit yöntemini kullanarak bir düzene girmenize yardımcı olabilir. Eğer ihtiyacınız varsa ünlü yazarların yazma rutinlerini hemen aşağıya bırakıyoruz.
Jane Austen
Gelmiş geçmiş en iyi kadın yazarlardan biri olan Jane Austen sabahları erkenden kalkar ve piyanosunu çaldıktan sonra saat 9.00 gibi evin kahvaltısını hazırlar. Sonrasında ise yazmak için odasına kapanır ve bazen annesi ve kardeşi yanında örgü örmek gibi sessiz aktivitelerde bulunur. Akşam 15.00’e kadar bu böyle devam eder ve akşam yemeği için yeniden Jane masadan kakar. Yemekten sonra ise Jane ailesine romanlarından bölümler okur.
Hugo sabahları ve penceresinin önündeki masaya oturup yazmaya başlar. Günün erken saatinde yakınlardaki top atışıyla uyandıktan sonra metresi Juliette Drouet’in getirdiği bir demlik taze kahve ve sabah mektubuyla güne başlayıp, saat 11.00’e kadar yazar.
Mark Twain
Twain yazmayı bir iş gibi yapanlardandır. Her sabah güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra çalışma odasına kapanır ve saat 5.00’e kadar yazmaya devam eder. Bu sırada öğle yemeği ya da başka konular için rahatsız edilmemek için ailesi kendisine bir zil sistemi yapmıştır. Ancak kapısından içeriye girmeye kimse cesaret edemez. Özellikle sıcak günlerde açık alanda çalışmak için dışarıya çıkar ama her zaman tutkulu ve konsantre bir biçimde saatlerce çalışır.
Ünlü yazar doğu günleri ve tatil günleri de dahil, yılın her günü mutlaka yazmak için oturur. Kendisine koyduğu günde 2000 kelime kotasını doldurmadan da asla yerinden kalkmaz. Sabahları çalışmaya 8.00-8.30 gibi başlar ve genellikle 11.30 gibi çalışmayı bitirir. Sonrasında ise ailesine ve sosyal çevresine vakit ayırır.
Kafka 1908 yılında İş Kazası Sigorta Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. Bu nedenle yazma rutini geceleri gerçekleştiriyordu. Herkes uykuya daldığında konsantre olup ailesiyle yaşadığı sıkışık dairede yazmaya başlıyordu. Kafka bir mektubunda; ’10.30’da yazmaya oturuyorum, gece 1,2,3’e kadar gücüme, isteğime ve şansa bağlı olarak yazıyorum. Bir defasında sabah 6.00’ya kadar yazdım.’ sözleriyle yazma rutinini anlatmıştır.
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