Ünlü yazarların yazma rutinleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
07.05.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Ünlü yazarların yazma rutinleri

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Ünlü yazarların yazma rutinleri

Eğer bir yazar olmak istiyor ama nereden ve işe hangi saatte başlamanız gerektiğine bir türlü karar veremiyorsanız o halde ünlü yazarların yazma rutinlerine bakabilirsiniz. Bu size hem ilham verir hem de taklit yöntemini kullanarak bir düzene girmenize yardımcı olabilir. Eğer ihtiyacınız varsa ünlü yazarların yazma rutinlerini hemen aşağıya bırakıyoruz.

Jane Austen

Gelmiş geçmiş en iyi kadın yazarlardan biri olan Jane Austen sabahları erkenden kalkar ve piyanosunu çaldıktan sonra saat 9.00 gibi evin kahvaltısını hazırlar. Sonrasında ise yazmak için odasına kapanır ve bazen annesi ve kardeşi yanında örgü örmek gibi sessiz aktivitelerde bulunur. Akşam 15.00’e kadar bu böyle devam eder ve akşam yemeği için yeniden Jane masadan kakar. Yemekten sonra ise Jane ailesine romanlarından bölümler okur.

Ünlü yazarların yazma rutinleri

Victor Hugo

Hugo sabahları ve penceresinin önündeki masaya oturup yazmaya başlar. Günün erken saatinde yakınlardaki top atışıyla uyandıktan sonra metresi Juliette Drouet’in getirdiği bir demlik taze kahve ve sabah mektubuyla güne başlayıp, saat 11.00’e kadar yazar.

Ünlü yazarların yazma rutinleri

Mark Twain

Twain yazmayı bir iş gibi yapanlardandır. Her sabah güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra çalışma odasına kapanır ve saat 5.00’e kadar yazmaya devam eder. Bu sırada öğle yemeği ya da başka konular için rahatsız edilmemek için ailesi kendisine bir zil sistemi yapmıştır. Ancak kapısından içeriye girmeye kimse cesaret edemez. Özellikle sıcak günlerde açık alanda çalışmak için dışarıya çıkar ama her zaman tutkulu ve konsantre bir biçimde saatlerce çalışır.

Ünlü yazarların yazma rutinleri

Stephen King

Ünlü yazar doğu günleri ve tatil günleri de dahil, yılın her günü mutlaka yazmak için oturur. Kendisine koyduğu günde 2000 kelime kotasını doldurmadan da asla yerinden kalkmaz. Sabahları çalışmaya 8.00-8.30 gibi başlar ve genellikle 11.30 gibi çalışmayı bitirir. Sonrasında ise ailesine ve sosyal çevresine vakit ayırır.

Ünlü yazarların yazma rutinleri

Franz Kafka

Kafka 1908 yılında İş Kazası Sigorta Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. Bu nedenle yazma rutini geceleri gerçekleştiriyordu. Herkes uykuya daldığında konsantre olup ailesiyle yaşadığı sıkışık dairede yazmaya başlıyordu. Kafka bir mektubunda; ’10.30’da yazmaya oturuyorum, gece 1,2,3’e kadar gücüme, isteğime ve şansa bağlı olarak yazıyorum. Bir defasında sabah 6.00’ya kadar yazdım.’ sözleriyle yazma rutinini anlatmıştır.

Ünlü yazarların yazma rutinleri

 

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