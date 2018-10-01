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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
İHA
01.10.2018 - 07:04, Son Güncelleme:

Ünlü sanatçı Kemal İnci'nin ölümünde kahreden detay

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Ünlü sanatçı Kemal İnci'nin ölümünde kahreden detay

Dün sabah İzmir Karşıyaka ilçesindeki evinde vefat eden usta oyuncu Kemal İnci'nin yeğeni Murat İnci, "5 aydır lenf kanseri tedavisi görüyordu. 10 gün önce sonuçları aldık ve çok iyi çıkınca kutladık. 'Bunu da yendim' dedi ama maalesef kalp krizinden vefat etti" dedi.

Birçok sinema, tiyatro ve dizi projesinde yer alan 85 yaşındaki usta oyuncu Kemal İnci, İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler semtindeki evinde dün uykuda kalp krizi geçirerek vefat etti. İnci'nin apartmanının önüne ayakkabısı konulurken, evine 15 gün önce taşındığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı Kemal İncinin ölümünde kahreden detay


"10 GÜN ÖNCE SONUÇLAR İYİ ÇIKINCA KUTLADIK"

Aynı zamanda bir diğer usta oyuncu Bilal İnci'nin oğlu olan Kemal İnci'nin yeğeni Murat İnci, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Amcam buraya taşınalı 15 gün olmuştu. Ürkmez Orhanlı’da 25 sene oturdu. Ancak artık bahçe işleri ağır geldiği için buraya yerleşmeye karar vermişti. 5 aydır da lenf kanseri nedeniyle kemoterapi görüyordu. 10 gün önce sonuçları aldık ve çok iyi çıkınca kutladık. 'Bunu da yendim' dedi ama maalesef kalp krizinden vefat etti. Şaşkınlık içindeyiz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Ünlü sanatçı Kemal İncinin ölümünde kahreden detay


İKİNCİ KİTABINI ÇIKARACAKTI

Kemal İnci'yi haftada birkaç gün ziyaret ettiğini, ölüm haberini ise komşularından aldığını kaydeden Murat İnci, şunları söyledi:

"Amcam uykuda kalp krizi geçirmiş. Yeni taşınmış olmasına rağmen çok iyi komşulara sahipti. Ben de onlardan vefat haberini aldım. Eve daha tam olarak
yerleşememişti. Duvara asmak istediği şeyleri daha asamamış, çekiç sehpada duruyordu. Fırsatı kalmadı zamanı yetmedi. Amcam, babam için de, oyuncu kızlarım için de Türk sinemasının başlangıcıdır. Acımız çok büyük. O çok yönlü bir sanatçıydı. Oyunculuğun yanında senaryo yazıyor, beste yapıyordu. En son Yeşilçam Anıları adında kitap çıkarmıştı. Bu kitabın ikincisini çıkarmak için de birlikte hazırlık yapıyorduk ancak zamanı yetmedi."

İnci'nin cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii’nden kalkacak.

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