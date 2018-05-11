Ünlü isimler Anneler Günü etkinliğinde bir araya geliyor
Ünlü anneler, İstMarina Alışveriş Merkezi’nde, 13 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Anneler Günü etkinliğinde buluşacak.
Mesleki başarılarının yanı sıra annelik konusunda hemcinslerinin örnek aldığı isimler arasında yer alan; Çağla Şıkel, gazeteci-yazar Ayşe Arman, Nilgün Belgün ve Nükhet Duru bir araya geliyor.
Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, Çağla Şıkel ve Nilgün Belgün annelik deneyimlerini paylaşacak. Nükhet Duru ise etkinliğe şarkılarıyla renk katacak.
Anneler Günü etkinliği, 13 Mayıs Pazar günü, saat 16.30’da başlayacak, katılım ücretsiz olacak.
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