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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
06.08.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Umur Bugay kimdir ve hangi filmlerin senaryosunu yazmıştır?

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Umur Bugay kimdir ve hangi filmlerin senaryosunu yazmıştır?

Umur Bugay, sosyal medya üzerinden isminin gündeme gelmesiyle birlikte araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türk sinemasına çok fazla eser kazandıran Umur Bugay, 2002 ve 2017 yılında iki kitap yazmıştır. Umur Bugay'ın aynı zamanda üç adet de ödülü bulunmaktadır.

Umur Bugay, sanat dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar sıfatlarına sahip olan Umur Bugay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.

Sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başlamıştır. 

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı. 1972'de oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1975 yılından sonra, çeşitli gazete ve dergilerde, mizah ağırlıklı öyküleri ve röportajları yayınlanan Bugay, Milliyet Çocuk Dergisi'nde söyleşiler yazdı. 1974'te Atıf Yılmaz ile Yılmaz Güney'e, bir çingenenin yaşamını konu alan Cemil adlı senaryoyu yazarak sinema alanında da çalışmalara başladı. 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosu da kendisine aittir.

1988 yılında yazmaya başladığı Bizimkiler adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu. Ardından 1993 yılından itibaren Bizimkiler dizisinin ana kadrosu ile Yazlıkçılar dizisini kaleme aldı. Bazı filmlerde yapımcılığı üstlendi. Türk Küçükleri adlı bir gülmece öyküleri kitabı vardır.

Umur Bugay anılarını kaleme aldığı "Oğlum Adam Olacak" adlı kitabı Ocak 2017'de yayınlandı.

YAZDIĞI SENARYOLAR NELERDİR?

Rating Kasabası

Büyük Umutlar

Hayat A.Ş.

Zor Adam

Deli Yusuf

Tuzak

Hasip ile Nasip

Hababam Sınıfı

Aslan Bacanak

Pisi Pisi

Kapıcılar Kralı

Çöpçüler Kralı

Yoksul

Davacı

Düttürü Dünya

Postacı

Duruşma

Rus Gelin

Haneler

Reklâmlar

Bizimkiler

Yazlıkçılar

Saygılar Bizden

Oğlum Adam Olacak

Komşu Komşu

Koltuk Sevdası

Ödülleri

 

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