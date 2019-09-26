Ufuk Kaplan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Kariyerinde pek çok dizi ve film projesinde yer alan Ufuk Kaplan, ekran başındaki pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Kanal D'nin reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Katya rolünde yer alan Ufuk Kaplan, En Son Babalar Duyar dizisinde de rol almıştı. Peki, Ufuk Kaplan kimdir ve kaç yaşında? İşte, Ufuk Kaplan'ın rol aldığı diziler ve filmler
Ufuk Kaplan'ın hangi diziler ve filmler merak konusu, ünlü oyuncuyu ekran başında izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, Ufuk Kaplan kimdir ve hangi dizilerde oynadı sorusuna cevaben bazı detaylar
Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu dizisindeki Katya rolü ile birçok kişi tarafından tanınmıştı.
UFUK KAPLAN'IN OYNADIĞI PROJELER
Gölgedekiler, TV dizisi, 2014
Hayat Dediğin,TV Ddizisi, 2013
Bizim Okul, TV dizisi, 2013
Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011
Nuri (konuk oyuncu), TV dizisi, 2011
Kirli Oyunlar, TV filmi, 2011
Albatrosun Yolculuğu, sinema filmi, 2010
Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 200-09
Suna, sinema filmi, 2007
Yağmurdan Sonra, TV dizisi, 2006
Doktorlar, TV dizisi, 2006-08
Tadımız Kaçmasın, TV dizisi, 2005
Beşinci Boyut, TV dizisi, 2005
Büyük Buluşma, TV dizisi, 2004-05
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, TV dizisi, 2002
En Son Babalar Duyar, TV dizisi, 2002
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