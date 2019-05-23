Ufuk Beydemir kimdir ve kaç yaşında? 'Ay Tenli Kadın' ile ünlü oldu
Ufuk Beydemir, son günlerin biyografisi ile araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 2008 yılında dinleyici önüne çıkan ve sahnede olmanın kendisini etkilediğini fark eden Ufuk Beydemir, 2009 yılında ilk bestesi olan Ay Tenli Kadın'ı yazmış ve kariyerine yön vermeye başlamıştır. İşte, Ufuk Beydemir hakkında bazı bilgiler
Ufuk Beydemir, 14 Nisan 1992 tarihinde dünyaya geldi. Ufuk Beydemir anaokuluna başlaması gereken yaştayken ilkokula başlaması uygun bulundu ve bir buçuk yıl erken eğitim hayatına başladı. Liseyi dışarıdan bitiren Ufuk Beydemir, üniversite hayatına Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde başladı. Burada istediği verimi alamayan Ufuk, eğitimini Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Fakültesi’nde Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde tamamladı.
2008 tarihine kadar sadece müzik dinleyicisi olan Ufuk, bir kutlamada sahneye çıkıp tek bir şarkı söyledikten sonra dinleyicilerin reaksiyonu ve sahnenin büyüsüne kapılarak müzik yapmaya karar verir ve kendisine bir grup kurar. Bir kaç grupta vokalist olarak yer aldıktan sonra kendi şarkılarını yapmak isteyen Ufuk Beydemir, kendisine bir gitar alarak gitar çalmayı öğrenmeye başlar. 2009 yılında daha 17 yaşındayken ilk bestesi “Ay Tenli Kadın” ı yazar.
Sözü ve bestesi kendine ait yeni eserlere yönelmek isteyen Ufuk Beydemir evde 2011 yılında yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırdı ve küresel bir ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds’un İstanbul ayağına ilk kez 2016 yılında akustik bir kayıtla katıldı.
Sözü ve bestesi kendisine ait olan ”Ay Tenli Kadın” adlı şarkısı ve bu kayıttaki harika performansı ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Ufuk, sosyal medyada kısa süre içerisinde adı en çok aranan ve dikkat çeken isimlerden biri oldu. Solo kariyerine bir albümle devam etmek isteyen Ufuk Beydemir, 2017 yılında yapımcı ve menajer Engin Akıncı ile tanıştı. Yepyeni bir sound arayışıyla aynı yılın sonbaharında Prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev’le birlikte Moda Erekli & Tunç Stüdyoları’nda 11 şarkılık ”Sevda Gibi” adlı ilk albümünün çalışmalarına başladı ve 2018’in Mart ayında ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınladı.
Etkilendikleri
1960 sonları ve 1970’lerin başlarında psychodelic rock, progressive rock grup ve sanatçılarının müzikalitesinden oldukça etkilenen Ufuk, 1990’ların Seattle çıkışlı grunge gruplarının vokal tarzlarından da oldukça etkilendi. Bunların yanı sıra aslen Elazığ kökenli olan Ufuk, ailesinden aldığı kültürle Türk halk müziğine ve Türk ozanlarına da ilgi duymuştur.
Hobileri ve Yaptığı Sporlar
Boş vakitlerini şiir, şarkı ve hikaye yazma denemeleri ile değerlendiren ve felsefe, psikoloji, tiyatro oyunları alanlarında kitaplar okumayı seven Ufuk Beydemir 16 yaşına kadar amatör liglerde futbol oynadı. Bir müddet spor hayatından uzak kalan, daha sonra antrenman yapmanın ne kadar önemli olduğunu fark eden Ufuk, boks, wing chun vb. gibi dövüş sporlarıyla amatör olarak ilgilendi girya ve olimpik kaldırışlar yaptı. Üniversite yaşantısı süresince kuvvet kondisyon koçluğu yapan Ufuk Beydemir, aynı zamanda üniversitede uzmanlık branşı olarak tenisi seçmiş ve III.Kademe (Kıdemli Antrenör) tenis antrenörlüğü belgesi almıştır.
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