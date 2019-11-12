Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar kaç yaşında ve nereli?
Yönetmen, senarist ve oyuncu Ufuk Bayraktar, son günlerde yeni film projesiyle gündeme geldi. 'Ezel' dizisi ve 'Dağ' filminde canlandırdığı rollerle tanınan Ufuk Bayraktar, şimdilerde ise 'Dayı' adlı filmde rol alacak. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar kaç yaşında ve nereli?
Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Dağıstanlı' rolüne hayat veren Ufuk Bayraktar, 'Ezel' dizisinde hayat verdiği Ramiz Dayı'nın (Tuncel Kurtiz) gençliği rolüyle hafızalarda yer etmişti. İşte, Ufuk Bayraktar hakkında merak edilenler...
Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı.
Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin "Bekleme Odası" ile "Kader" adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın "İklimler", Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta", Cemal Şan'ın "Ali'nin Sekiz Günü" ve Feo Aladağ'ın "Ayrılık" adlı filmlerinde rol aldı.
Ufuk Bayraktar asıl çıkışını ise atv'de yayınlanan Ezel dizisiyle yaptı. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, performansıyla adından söz ettirdi.
Dönem projelerinde yer alan Ufuk Bayraktar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin' de Dağıtsanlı karakterine hayat verdi.
Ufuk Bayraktar, 2019'da, 11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası almıştı.
Zeki Demirkubuz'un Kader filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan oyuncu, gişe rekortmeni Dağ filmiyle de adından söz ettirmişti.
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