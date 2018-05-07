Türk insanı hakkında şaşırtıcı bilgiler

Türk Erkeği’nin ortalamasını aldık!

Türk erkeği yakışıklılığı ve kadınına olan tutkulu aşkı, korumacı tavrıyla ünlüdür. Ancak bize onunla ilgili daha somut ve bilimsel bilgiler lazım derseniz hemen kendisini tarif edelim:

Türk erkeğinin boy ortalaması 1.72. cm ve kilosu da 75,8. Yani aslında oldukça fit bir vücuda sahip. Boyu çok uzun olmasa da en azından orantılı.

Ülkenin bölgelerine bakıldığında 1.68 boyla en kısa erkekler Trabzon’da ve 1.81 cm uzunlukla en uzun erkekler ise İzmir’de. İzmir’in göçmen geni boya yansımış.

Kiloya bakıldığında ise 95,3 kiloyla en şişman erkekler Konya erkekleriyken 75,4 kilo ağırlıkla en zayıf erkekler Antalya’da bulunuyor.

Türk erkeğinin ortalama ayakkabı numarası 42 ve penis boyu ise 14 cm. Yani ikisi arasında bir bağlantı kurmaya çalışmak sizi pek de doğru bir sonuca ulaştırmayabilir.

Ülkemizdeki erkeklerin %40’ı bıyık bırakıyor ve %14,5’i ise bıyığına bir de sakal eklemiş durumda. Her ikisini topladığınızda ise toplumumuzda erkeklerin yarısının bıyıklı ve sakallı olduğunu görüyoruz. Diğer erkeklerin de muhtemelen henüz bıyıkları çıkmıyordur!

Bu bıyıklı ve orta boylu erkeklerimizin ortalama yaşam süreleri 72 yıl olarak saptanmış ve bu erkeklere en çok verilen isimler ise şöyle: Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hasan.

Türk kadınının ortalamasını aldık!

Türk kadının boy ortalaması 1.61 ve kilosu ise 66,9 yani siz ona 67 diyin. Kısacası kadınlarımız hem kısa hem de biraz etine dolgun. Bu nedenle ortalama olarak 40 beden giysiler giyiniyorlar. Ayak boyu ise 38 olarak belirlenmiş.

Kadınlarımız ortalama olarak 23,5 yaşında dünya evine girmeye karar veriyor ve ortalama 28 yaşında da çocuk sahibi oluyor. En fazla doğum Ağustos ayında gerçekleşirken en az doğum ise Aralık’ta gerçekleşiyor. Bahar ayları pek verimli geçmiyor demek ki!

Kadınlarımız ortalama olarak 76 yaşına kadar yaşıyor ve kendilerine en çok; Fatma, Ayşe, Zeynep, Hatice ve Emine isimleri veriliyor.