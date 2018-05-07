Türk insanı hakkında şaşırtıcı bilgiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
07.05.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Türk insanı hakkında şaşırtıcı bilgiler

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Türk insanı hakkında şaşırtıcı bilgiler

Biz Türkler hakkında ne biliyoruz? Çılgın olduğumuzu, garip bir şekilde rahat ve kendimize ait çözümler ürettiğimizi çok iyi biliyor, her gün internette onlarca komik örnekle karşılaşıyoruz. Ancak bir de Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı bazı araştırma sonuçları var ki genel anlamda bize oldukça ilginç bilgiler veriyor. İşte bu bilgiler ışığında toplanmış, Türkler hakkındaki bazı şaşırtıcı bilgiler.

Türk Erkeği’nin ortalamasını aldık!

Türk erkeği yakışıklılığı ve kadınına olan tutkulu aşkı, korumacı tavrıyla ünlüdür. Ancak bize onunla ilgili daha somut ve bilimsel bilgiler lazım derseniz hemen kendisini tarif edelim:

Türk erkeğinin boy ortalaması 1.72. cm ve kilosu da 75,8. Yani aslında oldukça fit bir vücuda sahip. Boyu çok uzun olmasa da en azından orantılı.

Ülkenin bölgelerine bakıldığında 1.68 boyla en kısa erkekler Trabzon’da ve 1.81 cm uzunlukla en uzun erkekler ise İzmir’de. İzmir’in göçmen geni boya yansımış.

Kiloya bakıldığında ise 95,3 kiloyla en şişman erkekler Konya erkekleriyken 75,4 kilo ağırlıkla en zayıf erkekler Antalya’da bulunuyor.

Türk erkeğinin ortalama ayakkabı numarası 42 ve penis boyu ise 14 cm. Yani ikisi arasında bir bağlantı kurmaya çalışmak sizi pek de doğru bir sonuca ulaştırmayabilir.

Ülkemizdeki erkeklerin %40’ı bıyık bırakıyor ve %14,5’i ise bıyığına bir de sakal eklemiş durumda. Her ikisini topladığınızda ise toplumumuzda erkeklerin yarısının bıyıklı ve sakallı olduğunu görüyoruz. Diğer erkeklerin de muhtemelen henüz bıyıkları çıkmıyordur!

Bu bıyıklı ve orta boylu erkeklerimizin ortalama yaşam süreleri 72 yıl olarak saptanmış ve bu erkeklere en çok verilen isimler ise şöyle: Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hasan.

Türk insanı hakkında şaşırtıcı bilgiler

Türk insanı hakkında şaşırtıcı bilgiler

Türk kadınının ortalamasını aldık!

Türk kadının boy ortalaması 1.61 ve kilosu ise 66,9 yani siz ona 67 diyin. Kısacası kadınlarımız hem kısa hem de biraz etine dolgun. Bu nedenle ortalama olarak 40 beden giysiler giyiniyorlar. Ayak boyu ise 38 olarak belirlenmiş.

Kadınlarımız ortalama olarak 23,5 yaşında dünya evine girmeye karar veriyor ve ortalama 28 yaşında da çocuk sahibi oluyor. En fazla doğum Ağustos ayında gerçekleşirken en az doğum ise Aralık’ta gerçekleşiyor. Bahar ayları pek verimli geçmiyor demek ki!

Kadınlarımız ortalama olarak 76 yaşına kadar yaşıyor ve kendilerine en çok; Fatma, Ayşe, Zeynep, Hatice ve Emine isimleri veriliyor.

Türk insanı hakkında şaşırtıcı bilgiler

 

 

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