Tuncel Kurtiz ölüm yıl dönümünde kendi sözleriyle anılıyor

Selanik doğumlu bir Türk bürokratı olan Hamdi Vala Kurtiz ile Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olan Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi.



Babasının görevi gereği ilköğrenimini 8 farklı şehirde sürdüren Kurtiz, ardından İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi.

Usta isim, üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.





Kurtiz, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 1958 yılında başladığı oyunculuğu Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı "Şeytanın Uşakları" filmiyle sinemada devam ettirdi.



Sanatçı, Yılmaz Güney'in "Sürü", "Umut", "Duvar" Tunç Okan'ın "Otobüs" ve Erden Kıral'ın "Kanal" adlı filmlerinin de olduğu yüzden fazla sinema filminde rol aldı.



"Gül Hasan" (1979) ve "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1980) filmlerinin senaryosunu da kaleme alan sanatçı, Gül Hasan filminin yönetmenliğini yaptı.



Tuncel Kurtiz, 12 Eylül 1980 darbesinin oluşturduğu ortamdan uzaklaşmak için Yılmaz Güney'in vefatının ardından yurt dışına yerleşti.

İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatro ve sinema projelerinde yer alan sanatçı 1990'lı yıllarda Türkiye'ye dönerek 2003'te "Alacakaranlık", 2006'da "Hacı", 2007'de ise "Asi" adlı dizide rol aldı.



Usta sanatçı 2009'da izleyiciyle buluşan "Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı", "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise "Ebussuud Efendi" karakterleriyle hayran kitlesini arttırdı.



Birçok ödülün sahibi oldu



Kurtiz, 1981'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo", 1986 Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı", 1994 Altın Portakal Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2002 Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2008 İtalya Taormina Film Festivali'nde "Sanat", Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve 15. Altın Koza Film Festivali'nde "Usta Oyuncu" ödüllerini kazandı.

Sanatçı, 2011'de ise 48. Altın Portakal Film Festivali'nde verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.



Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayata veda etti.

Usta sanatçı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerinde bulunan Çamlıbel Köyü'nde toprağa verildi.

TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ

"Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!"

"Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakatIe başIayan her şey ihanetIe biter."



"Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin. Şimdi her şeyi yapabilirim."

"Herkesin kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır yeğen..." "Ben her şeyi olan ve kaybedeceği hiç bir şey olmayan insanım."



"Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur."



"Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda."



"Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.". "Mesele ölmek değil dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele..."

"Geçmişe takıIıp kaImak ne demek çok iyi biIirim. Artık orda oImayanı aramak ne demek cidden çok iyi biIirim."



"Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı."



"İnsan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye kalkarsa, aç kalır!"

"Sevdiğini korumak için savaşman yetmezse eğer; en karanIık çare onun sevgisini öIdürmektir. Sevdiğini kurtarmak için en kötü ihtimaI, en son yoI ona ihanet etmektir."

"Bin kere dönsen o güne, bin kere ihanet edecekIer sana. Herkes doğasının gereğini yapar. Bin kere ihanet etseIer sana çaresi yok bin kere gidersin yanIarına."

"Rüya gerçeğe ne kadar yakın oIursa, uyandıktan sonra duyuIan acı da o kadar büyük oIur."