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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
27.09.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Tuncel Kurtiz ölüm yıl dönümünde anılıyor… İşte Tuncel Kurtiz'in bilinmeyenleri

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Oyunculuğuyla olduğu kadar kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Tuncel Kurtiz'in aramızdan ayrılışının beşinci yıl dönümü bugün. Oyunculuğa 1958’de Haldun Dormen Tiyatrosu’nda başlayan Tuncel Kurtiz, Ezel dizisindeki Ramiz Dayı’nın aforizmalarıyla genç kitleyi de derinden etkilemişti. İşte, Tuncel Kurtiz’in hayatına ilişkin bilgiler…

Türk Sineması’nın en başarılı isimlerinden birisi olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı, senarist Tuncel Kurtiz, bundan beş yıl önce 77 yaşında aramızdan ayrıldı ancak yürek titreten ses tonu ve Ezel’deki replikleriyle anılmaya devam ediyor. Sesiyle marşlara, türkülere ve belgesellere hayat veren Tuncel Kurtiz’in hayatına ilişkin detayları derledik.

TUNCEL KURTİZ'İN HAYATI

Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936'da Kocaeli'de, Selanik doğumlu bir Türk bürokrat baba ve Boşnak bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bürokrat babasının görevi gereği ilkokulu sekiz farklı şehirde okuyarak bitirdi. Ortaokulu Edremit’te okudu. Yine farklı şehirlerde devam ettiği lise hayatını Haydarpaşa Lisesi’nde sonlandırdı. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı. İlk işi, İETT’de ışık kontrolörlüğü oldu.
Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu’nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda (A.B.D, Almanya, İsveç, Hollanda vs..) sahne alan başarılı oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devr-i Süleyman gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

1964 yılında rol aldığı Şeytan’ın Uşakları adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz sinemadan bir daha kopmadı. Sanatçı, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Sürü filminde oynadığı 'Hamo' rolüyle zirveye çıktı.
1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı.

Kurtiz, Yaşamın Kıyısında , Tabutta Rövaşata, Akrebin Yolculuğu, Bir Aşk Uğruna, Otobüs, Umut, Nehir, Bereketli Topraklar Üzerinde, Çirkin Kral, Ağrı'ya Dönüş, Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, Şellale, İnat Hikayeleri, Güz Sancısı gibi birçok filmde oynadı.

Tuncel Kurtiz’i genç kitleye tanıştıran Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Hacı, Asi gibi önemli TV dizileri oldu.  Tuncel Kurtiz, oyunculuğu kadar etkileyici sesiyle de gönlümüzde yer etti. Kendine has sesi ve yorumuyla pek çok şiir ve belgesele renk kattı.

 

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