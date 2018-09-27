Tuncel Kurtiz ölüm yıl dönümünde anılıyor… İşte Tuncel Kurtiz'in bilinmeyenleri
Oyunculuğuyla olduğu kadar kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Tuncel Kurtiz'in aramızdan ayrılışının beşinci yıl dönümü bugün. Oyunculuğa 1958’de Haldun Dormen Tiyatrosu’nda başlayan Tuncel Kurtiz, Ezel dizisindeki Ramiz Dayı’nın aforizmalarıyla genç kitleyi de derinden etkilemişti. İşte, Tuncel Kurtiz’in hayatına ilişkin bilgiler…
Türk Sineması’nın en başarılı isimlerinden birisi olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı, senarist Tuncel Kurtiz, bundan beş yıl önce 77 yaşında aramızdan ayrıldı ancak yürek titreten ses tonu ve Ezel’deki replikleriyle anılmaya devam ediyor. Sesiyle marşlara, türkülere ve belgesellere hayat veren Tuncel Kurtiz’in hayatına ilişkin detayları derledik.
TUNCEL KURTİZ'İN HAYATI
Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936'da Kocaeli'de, Selanik doğumlu bir Türk bürokrat baba ve Boşnak bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bürokrat babasının görevi gereği ilkokulu sekiz farklı şehirde okuyarak bitirdi. Ortaokulu Edremit’te okudu. Yine farklı şehirlerde devam ettiği lise hayatını Haydarpaşa Lisesi’nde sonlandırdı. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı. İlk işi, İETT’de ışık kontrolörlüğü oldu.
Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu’nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda (A.B.D, Almanya, İsveç, Hollanda vs..) sahne alan başarılı oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devr-i Süleyman gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.
1964 yılında rol aldığı Şeytan’ın Uşakları adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz sinemadan bir daha kopmadı. Sanatçı, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Sürü filminde oynadığı 'Hamo' rolüyle zirveye çıktı.
1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı.
Kurtiz, Yaşamın Kıyısında , Tabutta Rövaşata, Akrebin Yolculuğu, Bir Aşk Uğruna, Otobüs, Umut, Nehir, Bereketli Topraklar Üzerinde, Çirkin Kral, Ağrı'ya Dönüş, Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, Şellale, İnat Hikayeleri, Güz Sancısı gibi birçok filmde oynadı.
Tuncel Kurtiz’i genç kitleye tanıştıran Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Hacı, Asi gibi önemli TV dizileri oldu. Tuncel Kurtiz, oyunculuğu kadar etkileyici sesiyle de gönlümüzde yer etti. Kendine has sesi ve yorumuyla pek çok şiir ve belgesele renk kattı.
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