Tülin Özen kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Tülin Özen, özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tülin Özen, tiyatroda bir süre boy gösterdikten sonra, televizyon kariyerine adım attı. İşte, Tülin Özen'in kendi ağzından biyografisi
Tülin Özen, 24 Aralık 1979 yılında dünyaya geldi. İşte, kendi ağzından Tülin Özen'in biyografisi; "Artvin’li bir anne babanın çocuğu olarak İskenderun’da doğdum.. Sonrasında İzmir’ e taşındık ve Bornova Anadolu Lisesi’nde dolu dolu orta okul ve lise hayatı geçirdim. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandım ve İstanbul’a geldim ama Bornova Anadolu Lisesinde orta-3’te sınıf arkadaşlarımla oynadığım ‘Çürük Elma’ oyunundan sonra aklıma düşen tiyatro, İTÜ’nün ilk günlerinden beri peşimi bırakmadı ve en sonunda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nün kapısına kadar getirdi beni...
Profesyonel oyunculuğa Devlet Tiyatroları’nda ‘Kaygusuz Abdal’ adlı oyunda oynayarak başladım ve sonrasında Devlet Tiyatrosu’nda ve özel tiyatrolarda çalıştım. Yine tiyatro bölümünde okurken dördüncü sınıfta ‘Meleğin Düşüşü’ adlı filmde oynadım ve bu sayede kamera önü deneyimim başladı. Okuldan mezun olduktan bir sene sonra ise önce ‘Aynalar’ adlı dizide sonrasında ise esas televizyon deneyimimim başladığı ‘Beyaz Gelincik’ adlı dizide oynadım...
İlk oyunculuk çalışmaya başladığım günden beri hayatı ve insanı şaşırarak anlamaya ve anladığım her şeyi paylaşmaya çalıştım. Umarım bundan sonra da hep şaşırarak ve bunu paylaşma imkanı bularak yaparım bu güzel işi..."
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