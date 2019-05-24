Tülin Özen kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriTülin Özen kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
GeriHayat Tülin Özen kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
24.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Tülin Özen kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tülin Özen kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Tülin Özen, özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tülin Özen, tiyatroda bir süre boy gösterdikten sonra, televizyon kariyerine adım attı. İşte, Tülin Özen'in kendi ağzından biyografisi

Tülin Özen, 24 Aralık 1979 yılında dünyaya geldi. İşte, kendi ağzından Tülin Özen'in biyografisi; "Artvin’li bir anne babanın çocuğu olarak İskenderun’da doğdum.. Sonrasında İzmir’ e taşındık ve Bornova Anadolu Lisesi’nde dolu dolu orta okul ve lise hayatı geçirdim. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandım ve İstanbul’a geldim ama Bornova Anadolu Lisesinde orta-3’te sınıf arkadaşlarımla oynadığım ‘Çürük Elma’ oyunundan sonra aklıma düşen tiyatro, İTÜ’nün ilk günlerinden beri peşimi bırakmadı ve en sonunda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nün kapısına kadar getirdi beni...

Profesyonel oyunculuğa Devlet Tiyatroları’nda ‘Kaygusuz Abdal’ adlı oyunda oynayarak başladım ve sonrasında Devlet Tiyatrosu’nda ve özel tiyatrolarda çalıştım. Yine tiyatro bölümünde okurken dördüncü sınıfta ‘Meleğin Düşüşü’ adlı filmde oynadım ve bu sayede kamera önü deneyimim başladı. Okuldan mezun olduktan bir sene sonra ise önce ‘Aynalar’ adlı dizide sonrasında ise esas televizyon deneyimimim başladığı ‘Beyaz Gelincik’ adlı dizide oynadım...

İlk oyunculuk çalışmaya başladığım günden beri hayatı ve insanı şaşırarak anlamaya ve anladığım her şeyi paylaşmaya çalıştım. Umarım bundan sonra da hep şaşırarak ve bunu paylaşma imkanı bularak yaparım bu güzel işi..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
O villada miras keşfi
Bizim özelimiz olmayacak mı
'Sadece gözlerim bozuldu'
Yürüyüş tatsız bitti