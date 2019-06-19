Tuğba Coşkun kimdir ve kaç yaşında?
Tuğba Coşkun, son günlerde birçok kişinin gündemindeki isimler arasında yer almaya başladı. Bir dönem ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlilik yaşayan Tuğba Coşkun, son günlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Peki, Tuğba Coşkun kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir.
Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle