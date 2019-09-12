Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu kimdir?
Tuba Ünsal'ın sevgilisi olarak bilinen Caner Karaloğlu, magazin gündeminin araştırılan ismi olmaya başladı. İspanyol model Elisabeth Mas'tan ayrılan ve çocuğunun velayetini isteyen Caner Karaloğlu, eski eşiyle davasına devam ediyor. Peki, Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Hukuk Fakültesi mezunu olan Caner Karaloğlu, bir çelik konstrüksiyon firmasının da iş geliştirme alanında hizmet vermektedir. 2017 yılında dünya evine girdiği Elisabeth Mas'tan, kızları Mia’yı daha 3 aylıkken bırakıp Amerika ve Meksika’daki çılgın festivallere katılmasından, sık sık partilere gitmesinden dolayı rahatsız olmaya başlayan Caner Karaloğlu, aldatma olayının gündeme gelmesinin ardından son noktayı koymuş ve boşanma davası açmıştı.
Caner Karaloğlu ihanete ilk başta inanmak istememiş. Ama en yakınlarından olayı duyup fotoğrafları da görünce avukatı Sevda Doğan Bezmen vasıtasıyla mahkemeye başvurmuş.
Caner Karaloğlu 8 aydır Tuba Ünsal ile birlikte. Çiftin nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet savaşıyla geçen çekişmeli dava dosyalarına şok bir olay daha eklendi.
Elisabeth Mas, 28 Ağustos Çarşamba akşamı Tarabya ve Bebek’teki 2 ayrı mekanda hem eşi Caner Karaloğlu hem de sevgilisi Tuba Ünsal tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti.
Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın ‘kasten yaralama, hakaret, tehdit ve aile yükümlülüğünü ihmal’ suçlarından ceza almaları için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.
Ayrıca Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. DHA'nın haberine göre, 15 gün önce meydana gelen bu olayı avukatı Zeynep Hatemi dava dosyasına ekledi.
İddiaya göre; Elisabeth Mas arkadaşları ile gittiği restoranda eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal ile karşılaştı, selam verdi. Tuba Ünsal bir anda Elisabeth Mas’ın saçlarına yapıştı.
Saçlarını Tuba Ünsal’ın elinden zor kurtaran Elisabeth Mas, restorandan ayrıldı. Ardından Bebek’teki bir gece kulübüne gitti. Eşi Caner Karaloğlu kulübe geldi. Elisabeth Mas’ın omzuna vurup şöyle bağırdı:
“Sen kimsin? Sevgilime nasıl selam verirsin? Bir daha selam verme.” Elisabeth Mas konuşmanın ardından eşinin tokat attığını ve tartakladığını ileri sürdü.
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