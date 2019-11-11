Tony Montana kimdir?
Nusret Gökçe'nin ABD'deki restoranının eski çalışanları Gökçe'nin kendisini Tony Montana zannettiğini söyledi. Nusret'in Scarface (Yaralı Yüz) filmine karşı bir takıntısı olduğunu belirten eski çalışanlar, kendisine Tony Montana (Al Pacino) imajı yarattığını ifade etti. Peki, Tony Montana kimdir?
Antonio "Tony" Montana, 1983 yılında Brian De Palma tarafından beyazperdeye aktarılan Yaralı Yüz filminde Al Pacino tarafından canlandırılan film karakteridir. Filmde, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Kübalı politik bir suçlu olan Tony Montana'nın girdiği yeraltı dünyasında yaşadıkları anlatılmaktadır. Bulaşıkçı olarak başladığı iş yaşantısı sonraları karanlık bir dünyaya kayan ‘Montana’ karakteri geldiği yerden daha yükseklere ulaşmak için iddialı, cesur girişimlerde bulunuyordu. Zirve hırsı yüzünden sürekli suç işliyordu. Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana Miami'de hızlı bir şekilde yükselmiştir. Tony Montana karakteri aslında Al Capone adlı mafya liderinden esinlenmiştir.
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