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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
28.08.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir ve kaç yaşında?

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Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir ve kaç yaşında?

Kadir Ezildi, yer aldığı Temizlik Benim İşim isimli programda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Temizlik hastalığı ve takıntısı dolayısıyla evinde misafirlerden çok değişik isteklerde bulunduğunu aktaran Kadir Ezildi, programda ise eğlenceli söylemleri ile dikkat çekiyor. Peki, Kadir Ezildi kimdir ve kaç yaşında? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim programının sunucusu Kadir Ezildi, ekran karşısında sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Kadir Ezildi, bir dönem özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak görev aldı. Bir televizyon programına katılan ve dikkat

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. 

Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller. Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar. Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar.

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor.

Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıran Kadir Ezildi, çamaşır suyuyla ilişkisini “Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum” diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

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