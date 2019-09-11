Temel Kankıran kimdir?
Gündemdeki haberler ardından en çok merak edilen isimlerden biri de Temel Kankıran oldu. Temel Kankıran’ın manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan’a şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Peki, Temel Kankıran kimdir?
İş insanı olan Temel Kankıran, aynı zamanda yapımcıdır. 2017 yapımı Reis ve 2019 yapımı Ölü Yatırım filmlerinin yönetmenliğini üstlendi. Temel Kankıran, yaklaşık 2,5 yıl önce şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan ile yaşamaya başladı. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Temel Kankıran, 11 Eylül 2019 tarihinde şiddet haberiyle gündeme geldi. 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ve Kaplakarslan’ın annesine şiddet uyguladıktan sonra teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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