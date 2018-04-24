Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
24.04.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

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Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

Bir film çekmek kolay değil. Sonuçta çekim mekanından senaryonun iyiliğine, oyuncuların uyumundan görüntülerin kalitesine bir çok kriter vardır. Genelde de bir filmin iyiliği oyuncularıyla ölçülür. Peki ya tek başına bütün bir filmi götüren oyunculuklara ne demeli? İşte tek bir oyuncuyla harikalar yaratan filmler.

Yeni Hayat

Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey sorusunun cevaplarıyla birlikte büyük bir hayat dersi veren bu filmi Tom Hanks tek başına sırtlar ve sizi sonuna kadar hiç sıkmadan götürmeyi başarır. Her izlediğinizde aynı keyifle aynı merakla izlemeye devam edersiniz. Tom Hanks kadar iyi tek oyuncu filmdeki voleybol topu Wilson’dur.

Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

Pi’nin Yaşamı

Pi’nin Yaşamı’nı izleyip de etkilenmeyen insan olmadı. Film 11 dalda Oscar adayı oldu ve 4 ödülü de kapmayı başardı. Tek kişilik filmde Pi Patel isimli karakterin geçirdiği bir gemi kazası sonucu küçücük bir kayıkta; bir kaplan, bir zebra, bir orangutan ve bir de sırtlanla tek başına kalması ve onlarla mücadele etmesi konu alınıyor. Dünyanın en etkileyici filmlerinden biri tek kişilik dev bir kadronun elinden çıkmıştır adeta.

Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

127 Saat

Gerçek bir hikayeden uyarlanmış filmde dağcı Aron Ralston’un yaşadıkları konu alınıyor. Dağcı Aron’un Utah civarlarında bir kaya tırmanışı sırasında bir kayaya sıkışması ve 127 saat boyunca yaşadıklarının işlendiği film, tek kişiyle de bir aksiyon yaşanabileceğinin en iyi örneklerinden biri. O 5 gün boyunca Aron’ın yaşadığı her şeyi sizde yaşar aynı şekilde gerilirsiniz.

Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

Ay

Üç yıl boyunca aya gitmek için yola çıkan bir uzay gemisinde bulunan bir astronotun hikayesinin anlatıldığı film, durağanlığının yanındaki gizemiyle sizi içine alır. Bir astronotun kendine ait bir yaşam kurmasına ve daha sonra bu yaşamın onu dönüştürdüğü şeye şahit olursunuz. Blim kurgu filmleri arasında iyi bir yeri vardır.

Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

Sona Doğru

Robert Redford’un en iyi filmlerinden biri olarak sinema tarihine kazınan filmde oyuncu adeta tek kişilik dev bir kadrodur. Hint Okyanusu’nda fırtına ortasında kırık dökük bir tekneyle kalan oyuncunun mücadelesinin her anını içiniz sıkışarak izlersiniz. Dünyanın aksiyonu bol ve iç sıkan en iyi filmlerinden biridir şüphesiz.

Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film

 

 

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