Tek bir oyuncuyla kotarılmış 5 çok iyi film
Bir film çekmek kolay değil. Sonuçta çekim mekanından senaryonun iyiliğine, oyuncuların uyumundan görüntülerin kalitesine bir çok kriter vardır. Genelde de bir filmin iyiliği oyuncularıyla ölçülür. Peki ya tek başına bütün bir filmi götüren oyunculuklara ne demeli? İşte tek bir oyuncuyla harikalar yaratan filmler.
Yeni Hayat
Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey sorusunun cevaplarıyla birlikte büyük bir hayat dersi veren bu filmi Tom Hanks tek başına sırtlar ve sizi sonuna kadar hiç sıkmadan götürmeyi başarır. Her izlediğinizde aynı keyifle aynı merakla izlemeye devam edersiniz. Tom Hanks kadar iyi tek oyuncu filmdeki voleybol topu Wilson’dur.
Pi’nin Yaşamı’nı izleyip de etkilenmeyen insan olmadı. Film 11 dalda Oscar adayı oldu ve 4 ödülü de kapmayı başardı. Tek kişilik filmde Pi Patel isimli karakterin geçirdiği bir gemi kazası sonucu küçücük bir kayıkta; bir kaplan, bir zebra, bir orangutan ve bir de sırtlanla tek başına kalması ve onlarla mücadele etmesi konu alınıyor. Dünyanın en etkileyici filmlerinden biri tek kişilik dev bir kadronun elinden çıkmıştır adeta.
127 Saat
Gerçek bir hikayeden uyarlanmış filmde dağcı Aron Ralston’un yaşadıkları konu alınıyor. Dağcı Aron’un Utah civarlarında bir kaya tırmanışı sırasında bir kayaya sıkışması ve 127 saat boyunca yaşadıklarının işlendiği film, tek kişiyle de bir aksiyon yaşanabileceğinin en iyi örneklerinden biri. O 5 gün boyunca Aron’ın yaşadığı her şeyi sizde yaşar aynı şekilde gerilirsiniz.
Ay
Üç yıl boyunca aya gitmek için yola çıkan bir uzay gemisinde bulunan bir astronotun hikayesinin anlatıldığı film, durağanlığının yanındaki gizemiyle sizi içine alır. Bir astronotun kendine ait bir yaşam kurmasına ve daha sonra bu yaşamın onu dönüştürdüğü şeye şahit olursunuz. Blim kurgu filmleri arasında iyi bir yeri vardır.
Sona Doğru
Robert Redford’un en iyi filmlerinden biri olarak sinema tarihine kazınan filmde oyuncu adeta tek kişilik dev bir kadrodur. Hint Okyanusu’nda fırtına ortasında kırık dökük bir tekneyle kalan oyuncunun mücadelesinin her anını içiniz sıkışarak izlersiniz. Dünyanın aksiyonu bol ve iç sıkan en iyi filmlerinden biridir şüphesiz.
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