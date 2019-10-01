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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
01.10.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun biyografisi

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Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun biyografisi

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tarık Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alıyordu. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte,Tarık Ünlüoğlu'nun biyografisi...

Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Ünal Kaplan karakterine can vermekteydi. Ata Demirer'in Eyvah Eyvah isimli filmlerinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, rahatsızlığı dolayısıyla son dönemde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setlerine de katılamamıştı. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir ve hangi filmlerde, dizilerde oynadı?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı

TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Yıl       Film     Rol

1996    Bir Erkeğin Anatomisi

1998    Cumhuriyet    

2006    Umut Adası

2007    Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım          Savcı

2007    Kabadayı        

2009    Aşkın İkinci Yarısı

2011    Eyyvah Eyvah 2        

2011    Sümela'nın Şifresi: Temel      

2011    Berlin Kaplanı Cemal

2014    Eyyvah Eyvah 3         

2015    Bana Masal Anlatma  

2015    Kara Bela       

2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz   Ünal Kaplan

2018 Hedefim Sensin

2018 Bal Kaymak

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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