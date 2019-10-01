Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun biyografisi
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tarık Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alıyordu. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte,Tarık Ünlüoğlu'nun biyografisi...
Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Ünal Kaplan karakterine can vermekteydi. Ata Demirer'in Eyvah Eyvah isimli filmlerinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, rahatsızlığı dolayısıyla son dönemde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setlerine de katılamamıştı. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir ve hangi filmlerde, dizilerde oynadı?
Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı
TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Yıl Film Rol
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet
2006 Umut Adası
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı
2007 Kabadayı
2009 Aşkın İkinci Yarısı
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 Berlin Kaplanı Cemal
2014 Eyyvah Eyvah 3
2015 Bana Masal Anlatma
2015 Kara Bela
2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan
2018 Hedefim Sensin
2018 Bal Kaymak
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