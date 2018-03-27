Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil
Yalnızca korku filmlerinde olur sandığımız olayları gerçekten yaşatan, tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil yazımızı okurken çok şaşıracak hatta biraz korkacaksınız.
Edmund Kemper
Edmund Kemper, 1970’lerde California insanlarını korkutan seri katildi. Kemper, ilk cinayetini henüz 15 yaşındayken büyükanne ve büyükbabasıyla işledi. Yaşının küçüklüğü ve yaptığı tüyler ürperten “Yalnızca büyükannemi vurmanın nasıl hissettireceğini merak ettim.” açıklamasıyla 6 yıl akıl hastanesine kapatıldı. 6 yılın sonunda serbest bırakılan seri katil Kemper, otostop çeken kızları katlemeye başlamıştı. Son olarak da annesini ve annesinin bir arkadaşını vahşice katletti.
John Christie
John Reginald Halliday Christie, 1940-50 yılları arasında İngiltere’de karısı Ethel ve biri bebek olmak üzere tam 8 kişiyi öldürdü. John Christie, cinayeti işlemeden önce bayıltıyor sonrasında ise bayılttığı kişileri boğuyordu. Yakalanan seri katil Christie savunmasında "Bana göre bir ceset, canlı bir bedenin taşıyamayacağı bir güzellik ve saygınlık taşır" açıklamasında bulundu. Tüyler ürperten bu korkunç açıklamadan sonra idam edildi.
Albert Fish
Tarihin tozlu sayfalarında kalmış olsa dahi, dünyanın gördüğü en korkunç seri katil Albert Fish, ilk cinayetini 1910 yılında işlemişti. Genelde çocukları kurban olarak seçen Fish, öldürmeden önce ciddi işkenceler uyguluyordu. Kendi itirafına göre 100’den fazla çocuğa işkence etmiş ve çoğunu öldürmüştü. Bu kadar çok cinayet işleyebilmesinin sebebi izini kaybettirmek konusunda profesyonelleşmişti. Fish, öldürdüğü bir çocuğun ailesine bıraktığı korkunç mektup sayesinde yakalanabildi. Elektrikli sandalyeye bağlanarak infaz edildi.
John Wayne Gacy
John Wayne Gacy, çevresindeki insanlar tarafından sevilen biriydi. ABD’de Demokrat Parti’nin seçim bölgesinde danışman, iş adamı ve partilerde palyaçoluk yapan John Wayne, 1978 yılında bir cinayetten yargılanınca evinin altından 27 kurbanın cesedi bulundu. Gacy yargılanırken “Bir palyaço bile katil olabilir.” diyor, cezaevine girdiğinde ise duvarlara palyaço resimleri çiziyordu.
Seri katillerin ilki olarak kabul edilen Ted Bundy, 1974-78 yılları arasında ABD’de 30’dan fazla kişiyi öldürmüştü. Cinayetleri bazen sopayla döverek bazen de boğarak işlemişti... Sosyopat olduğu düşünülen Bundy, yalnızca katil değil, tecavüzcüydü de. Ayrıca tarihte “Seri katil” tabiri ilk kez onun için kullanıldı.
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