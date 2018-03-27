Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
27.03.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

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Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

Yalnızca korku filmlerinde olur sandığımız olayları gerçekten yaşatan, tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil yazımızı okurken çok şaşıracak hatta biraz korkacaksınız.

Edmund Kemper

Edmund Kemper, 1970’lerde California insanlarını korkutan seri katildi. Kemper, ilk cinayetini henüz 15 yaşındayken büyükanne ve büyükbabasıyla işledi. Yaşının küçüklüğü ve yaptığı tüyler ürperten “Yalnızca büyükannemi vurmanın nasıl hissettireceğini merak ettim.” açıklamasıyla 6 yıl akıl hastanesine kapatıldı. 6 yılın sonunda serbest bırakılan seri katil Kemper, otostop çeken kızları katlemeye başlamıştı. Son olarak da annesini ve annesinin bir arkadaşını vahşice katletti. 

Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

John Christie

John Reginald Halliday Christie, 1940-50 yılları arasında İngiltere’de karısı Ethel ve biri bebek olmak üzere tam 8 kişiyi öldürdü. John Christie, cinayeti işlemeden önce bayıltıyor sonrasında ise bayılttığı kişileri boğuyordu. Yakalanan seri katil Christie savunmasında  "Bana göre bir ceset, canlı bir bedenin taşıyamayacağı bir güzellik ve saygınlık taşır" açıklamasında bulundu. Tüyler ürperten bu korkunç açıklamadan sonra idam edildi.

Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

 Albert Fish

Tarihin tozlu sayfalarında kalmış olsa dahi, dünyanın gördüğü en korkunç seri katil Albert Fish, ilk cinayetini 1910 yılında işlemişti. Genelde çocukları kurban olarak seçen Fish, öldürmeden önce ciddi işkenceler uyguluyordu. Kendi itirafına göre 100’den fazla çocuğa işkence etmiş ve çoğunu öldürmüştü. Bu kadar çok cinayet işleyebilmesinin sebebi izini kaybettirmek konusunda profesyonelleşmişti. Fish, öldürdüğü bir çocuğun ailesine bıraktığı korkunç mektup sayesinde yakalanabildi. Elektrikli sandalyeye bağlanarak infaz edildi.

Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

 John Wayne Gacy

John Wayne Gacy, çevresindeki insanlar tarafından sevilen biriydi. ABD’de Demokrat Parti’nin seçim bölgesinde danışman, iş adamı ve partilerde palyaçoluk yapan John Wayne, 1978 yılında bir cinayetten yargılanınca evinin altından 27 kurbanın cesedi bulundu. Gacy yargılanırken “Bir palyaço bile katil olabilir.” diyor, cezaevine girdiğinde ise duvarlara palyaço resimleri çiziyordu.

Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

 Ted Bundy

Seri katillerin ilki olarak kabul edilen Ted Bundy, 1974-78 yılları arasında ABD’de 30’dan fazla kişiyi öldürmüştü. Cinayetleri bazen sopayla döverek bazen de boğarak işlemişti... Sosyopat olduğu düşünülen Bundy, yalnızca katil değil, tecavüzcüydü de. Ayrıca tarihte “Seri katil” tabiri ilk kez onun için kullanıldı.

Tarihin tozlu sayfalarında kalmasına rağmen tüyleri ürperten 5 seri katil

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