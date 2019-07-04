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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Süreyya Yalçın kimdir ve kaç yaşında? Serveti ile konuşuluyor

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Süreyya Yalçın kimdir ve kaç yaşında? Serveti ile konuşuluyor

Süreyya Yalçın, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımları ile yakından takip edilen Süreyya Yalçın, Darıca Hayvanat Bahçesi'nin de sahibi Faruk Yalçın'ın ise kızıdır. Peki, Süreyya Yalçın kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Süreyya Yalçın, son günlerde araştırılan isim olmaya devam ediyor.  Bir dönem Önder Bekensir'le evlilik yaşayan ve 2016 yılında Ozan Baran ile evlilik hayatına adım atan Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir.

2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani'li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.

2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

SÜREYYA YALÇIN'IN BABASI FARUK YALÇIN KİMDİR?

Faruk Yalçın, 23 Nisan 1923 yılında Ergani’de doğdu. Cumhuriyet’in ilan edildiği yıl hayata gözlerini açan Faruk Yalçın, babasının asker olması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanını gezdi. Vazgeçemediği hayvan ve doğa sevgisine ise henüz çocukluk çağında tutuldu. Devlet Demiryolları bursunu kazanması hayatının dönüm noktasıydı. Kazandığı burs sayesinde İsviçre’ye giderek mühendislik eğitimi aldıktan sonra 1950’li yılların başlarında ülkesinde döndü. Türkiye’nin yalnızca en önemli iş adamlarından biri değil; aynı zamanda bir doğa sevdalısı, hayvan sever ve eğitim gönüllüsüydü. 1993’te doğa ve hayvan tutkusunu toplumla paylaşmak amacıyla Darıca’da Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi olan, bugünkü adıyla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nı kurdu. 1994’te emekli olduktan sonra zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği parkın gelişimi için, tıpkı meslek hayatında olduğu gibi canla başla çalıştı. Ülkesine ve iş dünyasına istisnai katkılarda bulunan Faruk Yalçın, maddi olanaklarının yanı sıra gönlünü, bilgisini, zamanını ve emeğini doğayı paylaştığımız diğer canlılara adamaktan her zaman mutluluk duydu. Aynı zamanda biyoloji alanında araştırmalar yaparak bitki ve hayvan bakımı üzerine 21 kitap yazdı. Faruk Yalçın, 1 Aralık 2008 yılında, arkasında doğanın korunmasına yönelik ülkenin en önemli mesaj elçilerinden birini bırakarak hayata gözlerini yumdu.

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