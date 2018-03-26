Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
26.03.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

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Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

Bir süredir birliktesiniz ve sizin bu ilişkinin nereye gideceği konusunda aklınızda soru işaretleri var. Öğrenmek istediğiniz soru da çok belli: Evlenecek miyiz? Ancak direkt sormak da istemiyorsunuz. Evlenecek misiniz bilmiyoruz ama aşağıdaki işaretleri gözlemlediyseniz evlenemeyeceğinizi söyleyebiliriz.

Gelecek planlarında yoksunuz

Gelecekle ilgili konu açıldığında hep kendinden ve kendi hayallerinden bahsediyor ve bu hayallerde siz kendinize bir yer bulamıyorsanız o halde demek ki sizinle ilgili bir gelecek planı yapmamış. Çok ileri gitmeden bir kaç denemede sizin bu planlarda nerede olduğunuzu sorabilirsiniz ama yeteri kadar tatmin edici bir cevap alamadıysanız yüksek ihtimalle evlenemeyeceksiniz.

Ailesinden kimseyle tanışmadınız

Sevgiliniz sizinle ilgili ciddi şeyler düşünüyor ve gelecek planları yapıyorsa sizi ailesiyle tanıştırmak konusunda çekingen davranmaz. Bir anda kendinizi ailesinin karşısında bulduysanız içiniz rahatlayabilir. Ancak yine de bu tam olarak evleneceğiniz anlamına da gelmeyebilir haberiniz olsun.

Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

Evlilik hakkında ön yargıları var

Ne zaman birinin evlilik haberini alsanız siz havalara uçarken sevgiliniz gözlerini belertiyorsa ve evlilik hakkında hiç de iyi konuşmalar yapmıyorsa orada bir sorun var demektir. Gerçi özellikle erkeklerin hiç biri evlilik hakkında iyi konuşmaz. Sanki hepsinin eline sıkıştırılmış ortak bir evliliği kötüleme tiradı varmış gibidir. Ancak evlilik hakkında iyi konuşmuyorsa ya evlenemeyeceksiniz ya da evlenmek için bayağı sürüneceksiniz anlamına gelir.

Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

Parasını sadece kendine harcıyor

Evlilik bir hayatı paylaşmak anlamına gelir. Bu hayatın içinde sadece maneviyat değil maddiyat da vardır. Eğer sevgiliniz tüm parasını kendine harcıyor ve uzun zaman geçmesine rağmen ortak bir paydada buluşamıyorsanız bu evlilik hakkında da hiç birşey bilmediği anlamına gelebilir. Üstelik harcamak demek gelecek planı için kenara iki kuruş da koymamak demektir. E nasıl düzülecek o ev!

Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

Dünyayı dolaşmak gibi planları var

Yalnız kovboyların bir kısmı ufak bir tekneyle denizleri aşmak isterken diğer kısmı sırtına bir çanta atıp dünyayı dolaşmanın hayalini kurar. Gördüğünüz üzere de bu hayallerde maalesef siz yoksunuz. O halde sizinle evlenmek gibi bir planı da olmayabilir. En iyisi siz ufak ufak başka maceralara yelken açın.

Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

 

 

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