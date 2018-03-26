Sizinle evlenmeyi düşünmediğine dair 5 kuvvetli işaret

Gelecek planlarında yoksunuz

Gelecekle ilgili konu açıldığında hep kendinden ve kendi hayallerinden bahsediyor ve bu hayallerde siz kendinize bir yer bulamıyorsanız o halde demek ki sizinle ilgili bir gelecek planı yapmamış. Çok ileri gitmeden bir kaç denemede sizin bu planlarda nerede olduğunuzu sorabilirsiniz ama yeteri kadar tatmin edici bir cevap alamadıysanız yüksek ihtimalle evlenemeyeceksiniz.

Ailesinden kimseyle tanışmadınız

Sevgiliniz sizinle ilgili ciddi şeyler düşünüyor ve gelecek planları yapıyorsa sizi ailesiyle tanıştırmak konusunda çekingen davranmaz. Bir anda kendinizi ailesinin karşısında bulduysanız içiniz rahatlayabilir. Ancak yine de bu tam olarak evleneceğiniz anlamına da gelmeyebilir haberiniz olsun.

Evlilik hakkında ön yargıları var

Ne zaman birinin evlilik haberini alsanız siz havalara uçarken sevgiliniz gözlerini belertiyorsa ve evlilik hakkında hiç de iyi konuşmalar yapmıyorsa orada bir sorun var demektir. Gerçi özellikle erkeklerin hiç biri evlilik hakkında iyi konuşmaz. Sanki hepsinin eline sıkıştırılmış ortak bir evliliği kötüleme tiradı varmış gibidir. Ancak evlilik hakkında iyi konuşmuyorsa ya evlenemeyeceksiniz ya da evlenmek için bayağı sürüneceksiniz anlamına gelir.

Parasını sadece kendine harcıyor

Evlilik bir hayatı paylaşmak anlamına gelir. Bu hayatın içinde sadece maneviyat değil maddiyat da vardır. Eğer sevgiliniz tüm parasını kendine harcıyor ve uzun zaman geçmesine rağmen ortak bir paydada buluşamıyorsanız bu evlilik hakkında da hiç birşey bilmediği anlamına gelebilir. Üstelik harcamak demek gelecek planı için kenara iki kuruş da koymamak demektir. E nasıl düzülecek o ev!

Dünyayı dolaşmak gibi planları var



Yalnız kovboyların bir kısmı ufak bir tekneyle denizleri aşmak isterken diğer kısmı sırtına bir çanta atıp dünyayı dolaşmanın hayalini kurar. Gördüğünüz üzere de bu hayallerde maalesef siz yoksunuz. O halde sizinle evlenmek gibi bir planı da olmayabilir. En iyisi siz ufak ufak başka maceralara yelken açın.