Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

Daima ütülü ve temiz görünün

Siz hiç üzerine kırışık bir kıyafet olan zengin gördünüz mü? Göremezsiniz! O kıyafetler her daim bir hizmetçinin ya da kuru temizlemecinin elinden çıkmış gibi hizalı ütülü ve tertemiz olmalıdır. Zengin bir görüntünün ilk kuralı budur.

Beyaz giyin toz olsun

Dünyadai bütün beyaz kıyafetler her daim pahalı görünür. Siz de üzerine her an bir şey dökülme riskiniz yokmuş, dökülse de temizlikçileriniz temizlermişcesine beyaz giyinin. Her zaman zengin gösterir.

Yüksek topuklar önemli!

Yüksek topukla dışarıya çıkmak demek en kötü arabam var ya da Uber’le seyahat ediyorum anlamına gelir. Ayrıca her türlü kıyafetinizi de güzel gösterir. Bu nedenle şehir sokaklarında topuklularla gezmek zenginlik göstergesidir.

İpek ya da pamuk giyinin, asla polyester giyinmeyin!

Eğer zengin bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız o halde kullanacağınız kumaşları da iyi seçmelisiniz. Kaliteli kumaş kategorisine giren pamuk ya da ipek kumaşlar en iyi dostunuz olsun. Polyester karışık ürünleri hayatınızdan çıkarın.

Üsküdar’a gider iken ahşap saplı şemsiye kullanın.

Zengin bir görüntünün olmazsa olmazlarından bir diğeri ise şüphesiz ahşap saplı şemsiye kullanmaktır. Hiç bir zengin 1 milyoncudan 5 liralık şemsiyeyle sokağa çıkmaz. Kuru kalmanın bile bir adabı vardır.

Saat her şeydir.

Ne takarsanız takın mutlaka kolunuzda bir saatiniz olsun. Hatta yemeyin içmeyin kendinize iyi bir saat alın. Çünkü zenginliğin en önemli göstergelerinden biri de iyi marka bir saattir. Bu saat sayesinde zengin görünürsünüz.

Kol çantası da önemli!

Tıpkı Victoria Beckham gibi markasını çaktırmadan insanların gözüne sokacağınız bir çantanız mutlaka olmalı. Bu çantayı yine tıpkı onun gibi kolunuza kibarca geçirmelisiniz. Tebrikler! Çok zengin görünüyorsunuz.