Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
07.05.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

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Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

Zengin biriymiş gibi görünmek için gerçekten zengin olmanıza gerek yoktur. Sadece zenginlikle bağdaştırılan bir kaç kuralı uygulamanız yeterlidir. Bu nedenle sizi olduğunuzdan daha zengin gösterecek ipuçlarını sizin için hazırladık!

Daima ütülü ve temiz görünün

Siz hiç üzerine kırışık bir kıyafet olan zengin gördünüz mü? Göremezsiniz! O kıyafetler her daim bir hizmetçinin ya da kuru temizlemecinin elinden çıkmış gibi hizalı ütülü ve tertemiz olmalıdır. Zengin bir görüntünün ilk kuralı budur.

Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

Beyaz giyin toz olsun

Dünyadai bütün beyaz kıyafetler her daim pahalı görünür. Siz de üzerine her an bir şey dökülme riskiniz yokmuş, dökülse de temizlikçileriniz temizlermişcesine beyaz giyinin. Her zaman zengin gösterir.

Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

Yüksek topuklar önemli!

Yüksek topukla dışarıya çıkmak demek en kötü arabam var ya da Uber’le seyahat ediyorum anlamına gelir. Ayrıca her türlü kıyafetinizi de güzel gösterir. Bu nedenle şehir sokaklarında topuklularla gezmek zenginlik göstergesidir.

Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

İpek ya da pamuk giyinin, asla polyester giyinmeyin!

Eğer zengin bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız o halde kullanacağınız kumaşları da iyi seçmelisiniz. Kaliteli kumaş kategorisine giren pamuk ya da ipek kumaşlar en iyi dostunuz olsun. Polyester karışık ürünleri hayatınızdan çıkarın.

Üsküdar’a gider iken ahşap saplı şemsiye kullanın.

Zengin bir görüntünün olmazsa olmazlarından bir diğeri ise şüphesiz ahşap saplı şemsiye kullanmaktır. Hiç bir zengin 1 milyoncudan 5 liralık şemsiyeyle sokağa çıkmaz. Kuru kalmanın bile bir adabı vardır.

Saat her şeydir.

Ne takarsanız takın mutlaka kolunuzda bir saatiniz olsun. Hatta yemeyin içmeyin kendinize iyi bir saat alın. Çünkü zenginliğin en önemli göstergelerinden biri de iyi marka bir saattir. Bu saat sayesinde zengin görünürsünüz.

Sizi her zaman olduğunuzdan daha zengin gösterecek 7 şey

Kol çantası da önemli!

Tıpkı Victoria Beckham gibi markasını çaktırmadan insanların gözüne sokacağınız bir çantanız mutlaka olmalı. Bu çantayı yine tıpkı onun gibi kolunuza kibarca geçirmelisiniz. Tebrikler! Çok zengin görünüyorsunuz.

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