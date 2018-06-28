 Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriHayat  Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi
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Hayat
28.06.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

 Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

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 Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

İlk buluşmalar genelde ilişkinin geleceğini gösterir. O buluşmada yaşananlar da kolay kolay unutulmaz. Sakin ve klasik bir ilk buluşma yaşamaktansa farklı şeyler deneyerek bu anınızı unutulmaz hale getirebilirsiniz. Nasıl mı?

 1-Bisiklete binin

 İlk buluşmalar illa ki bol makyajlı, çok şık bir restoranda yemek olmasına gerek yok. Birbirinizi daha iyi tanımak isterseniz ya da anı şeylere meraklı mısınız öğrenmek için sakin bir yerde yan yana bisiklete binmek iyi olacaktır. Dışarıda geçirilen bir zaman kapalı bir mekanda gözler üzerinizdeyken geçirdiğiniz kasıntı anlardan çok daha iyi olacaktır.

Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

 2-Beraber alışveriş yapın ve evde beraber pişirin

 İlk buluşma için en güzel fikirlerden biri de semtinizin marketinden beraber alışveriş yaparak, evde karşılıklı pişirip, yemeniz olacaktır. Dışarıda asla yakalayamayacağınız samimiyet ve yakınlığı bu şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca güzel yemek pişirebilen biri mi değil mi anlamış da olursunuz.

Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

 3-Workshopa katılın

 İlk buluşma için ne alaka diyebilirsiniz ama beraber belirleyeceğiniz ortak bir merakınız için workshopa katılmak ve kaliteli zaman geçirmek keyfili olabilir. Kişisel meraklarınızı paylaşmış ve farklı bir anı yaşamış da olursunuz.

Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

 4-Adrenalin sporu deneyin

Babanızla ilk buluşmamızda bungie jumping yapmıştık evladım diye anlatan bir anneniz olsa etkilenmez misiniz? Herkesin yaşadığı şekilde bir ilk buluşma istemiyorsanız bazı şeyleri zorlamakta yarar var. Cesaretini sınamış olursunuz ve en çok kim çığlık attı diye uzun süre anlatabilirsiniz.

Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

 5-Komedi şovuna gidin

 Bu şekilde ilk buluşmada illa ki komiklik yapmak zorunda hissetmezsiniz. Sizin yerinize sahnede komik şeyler anlatan birinin varlığı çok iyi olur. Aynı şeylere mi gülüyorsunuz ya da gülerken nasıl görünüyor gibi soruların net cevaplarını alabileceğiniz bu buluşmayı muhtemelen unutmazsınız.

Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi

 

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