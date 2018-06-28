Sizi diğer çiftlerden ayıracak 5 ilk buluşma önerisi
İlk buluşmalar genelde ilişkinin geleceğini gösterir. O buluşmada yaşananlar da kolay kolay unutulmaz. Sakin ve klasik bir ilk buluşma yaşamaktansa farklı şeyler deneyerek bu anınızı unutulmaz hale getirebilirsiniz. Nasıl mı?
1-Bisiklete binin
İlk buluşmalar illa ki bol makyajlı, çok şık bir restoranda yemek olmasına gerek yok. Birbirinizi daha iyi tanımak isterseniz ya da anı şeylere meraklı mısınız öğrenmek için sakin bir yerde yan yana bisiklete binmek iyi olacaktır. Dışarıda geçirilen bir zaman kapalı bir mekanda gözler üzerinizdeyken geçirdiğiniz kasıntı anlardan çok daha iyi olacaktır.
2-Beraber alışveriş yapın ve evde beraber pişirin
İlk buluşma için en güzel fikirlerden biri de semtinizin marketinden beraber alışveriş yaparak, evde karşılıklı pişirip, yemeniz olacaktır. Dışarıda asla yakalayamayacağınız samimiyet ve yakınlığı bu şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca güzel yemek pişirebilen biri mi değil mi anlamış da olursunuz.
3-Workshopa katılın
İlk buluşma için ne alaka diyebilirsiniz ama beraber belirleyeceğiniz ortak bir merakınız için workshopa katılmak ve kaliteli zaman geçirmek keyfili olabilir. Kişisel meraklarınızı paylaşmış ve farklı bir anı yaşamış da olursunuz.
4-Adrenalin sporu deneyin
Babanızla ilk buluşmamızda bungie jumping yapmıştık evladım diye anlatan bir anneniz olsa etkilenmez misiniz? Herkesin yaşadığı şekilde bir ilk buluşma istemiyorsanız bazı şeyleri zorlamakta yarar var. Cesaretini sınamış olursunuz ve en çok kim çığlık attı diye uzun süre anlatabilirsiniz.
5-Komedi şovuna gidin
Bu şekilde ilk buluşmada illa ki komiklik yapmak zorunda hissetmezsiniz. Sizin yerinize sahnede komik şeyler anlatan birinin varlığı çok iyi olur. Aynı şeylere mi gülüyorsunuz ya da gülerken nasıl görünüyor gibi soruların net cevaplarını alabileceğiniz bu buluşmayı muhtemelen unutmazsınız.
Bodrum Nerededir? | Sarı Mikrofon
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