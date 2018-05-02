Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Doğan BURDA
02.05.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

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Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

Bir hobi edinmek konusunda hiç düşünüp, harekete geçtiniz mi? Yoksa bunun için vaktiniz olmadığını veya herhangi bir şeye karşı ilginizin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Oysa hobiler hem psikolojinize iyi gelir hem de kendinize vakit ayırmak için sizi harekete geçirir. Kendinizle başbaşa kalıp, yaratmanın tadına varacağınız, size ilham verebilecek bir kaç hobiyi sizin için hemen aşağıya bırakıyoruz.

Enstrüman çalmak

Enstrüman çalmak yetenek işidir ancak aslında büyük oranda emek isteyen bir uğraştır. Sizin de çalabileceğiniz bir enstrüman mutlaka vardır, sadece doğru olanı bulmanız gerekir. Bilimsel araştırmalar enstrüman çalmanın anksiyete ve depresyona iyi geldiğini göstermektedir. Tüm stresinizi atmanıza yardımcı olacak bu hobi için harekete geçmeniz yeterli.

Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

Örgü örmek

Örgü örün ya da elinizle bir şey meydana getirin. Her türlü sizi rahatlatacak ve beyninizin boşalmasını sağlayacaktır. Örgü örmek bir terapi biçimidir ve zihninizin odaklanmasını sağladığından endişelerinizin azalmasına yardımcı olur. Bu rahatlatıcı hobiye gün içinde zaman ayırdığınızda kendinizi çok daha iyi hissedersiniz.

Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

Yazmak

Yazmak düşüncelerin bir elekten geçerek kaleme dökülmesi eylemidir. Mesela işe günlük tutarak başlayabilirsiniz. Hem duygularınızı ve içinizi dökersiniz hem de zihninizin berraklaşmasını sağlarsınız. Gece yatmadan ya da sabah uyandığınızda düşüncelerinizi toparlamak için yazmayı deneyebilirsiniz. Yazmak kendinizle iletişim kurmanın en iyi yoludur.

Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

Seramik ya da heykel

Seramik ya da çamurla uğraşmak her halukarda sizi rahatlatacak bir hobidir. Hem doğal bir maddeyle temasa geçmiş olmak enerjinizi dengeler hem de zihniniz yaratıcılık sayesinde yepyeni kapılar açar. Bu da kendinizi farklı bir şekilde ifade etme şansını size verir. Bu nedenle eğer biraz da merakınız varsa ihtiyacınız olan tek şey biraz çamurdur.

Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

Yürüyüş

Yürüyüş bir hobi midir diye düşünüyor olabilirsiniz ama size kendiniz için zaman yaratan her şey bir hobidir. Bu nedenle bu güel hobiyi hemen edinebilirsiniz. Yürümek psikolojiniz için büyük bir yardımcıdır ve serotonin salgılamanıza destek olur. Bu da daha az endişe ve depresyon demektir. Bu nedenle yürümeyi bir hobi gibi ele alıp düzenli hale getirmek önemlidir.

Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi

 

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