Sizi çok daha mutlu biri yapabilecek 5 hobi
Bir hobi edinmek konusunda hiç düşünüp, harekete geçtiniz mi? Yoksa bunun için vaktiniz olmadığını veya herhangi bir şeye karşı ilginizin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Oysa hobiler hem psikolojinize iyi gelir hem de kendinize vakit ayırmak için sizi harekete geçirir. Kendinizle başbaşa kalıp, yaratmanın tadına varacağınız, size ilham verebilecek bir kaç hobiyi sizin için hemen aşağıya bırakıyoruz.
Enstrüman çalmak
Enstrüman çalmak yetenek işidir ancak aslında büyük oranda emek isteyen bir uğraştır. Sizin de çalabileceğiniz bir enstrüman mutlaka vardır, sadece doğru olanı bulmanız gerekir. Bilimsel araştırmalar enstrüman çalmanın anksiyete ve depresyona iyi geldiğini göstermektedir. Tüm stresinizi atmanıza yardımcı olacak bu hobi için harekete geçmeniz yeterli.
Örgü örmek
Örgü örün ya da elinizle bir şey meydana getirin. Her türlü sizi rahatlatacak ve beyninizin boşalmasını sağlayacaktır. Örgü örmek bir terapi biçimidir ve zihninizin odaklanmasını sağladığından endişelerinizin azalmasına yardımcı olur. Bu rahatlatıcı hobiye gün içinde zaman ayırdığınızda kendinizi çok daha iyi hissedersiniz.
Yazmak
Yazmak düşüncelerin bir elekten geçerek kaleme dökülmesi eylemidir. Mesela işe günlük tutarak başlayabilirsiniz. Hem duygularınızı ve içinizi dökersiniz hem de zihninizin berraklaşmasını sağlarsınız. Gece yatmadan ya da sabah uyandığınızda düşüncelerinizi toparlamak için yazmayı deneyebilirsiniz. Yazmak kendinizle iletişim kurmanın en iyi yoludur.
Seramik ya da heykel
Seramik ya da çamurla uğraşmak her halukarda sizi rahatlatacak bir hobidir. Hem doğal bir maddeyle temasa geçmiş olmak enerjinizi dengeler hem de zihniniz yaratıcılık sayesinde yepyeni kapılar açar. Bu da kendinizi farklı bir şekilde ifade etme şansını size verir. Bu nedenle eğer biraz da merakınız varsa ihtiyacınız olan tek şey biraz çamurdur.
Yürüyüş
Yürüyüş bir hobi midir diye düşünüyor olabilirsiniz ama size kendiniz için zaman yaratan her şey bir hobidir. Bu nedenle bu güel hobiyi hemen edinebilirsiniz. Yürümek psikolojiniz için büyük bir yardımcıdır ve serotonin salgılamanıza destek olur. Bu da daha az endişe ve depresyon demektir. Bu nedenle yürümeyi bir hobi gibi ele alıp düzenli hale getirmek önemlidir.
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