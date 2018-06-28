Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru
Kadınları anlamının evrenin sırlarını anlamak kadar zor olduğunu biliyoruz. Bakışlarındai konuşmalarında ve ilişkilerinde çok daha derin anlamlar ve istekleri vardır. Bunların farkına varmak çok önemlidir. Etrafınızda uzun süreli ve mutlu bir şekilde ilişki yaşayanlara sorarak bunu teyit edebilirsiniz. Siz de berbaerliklerinizde daha mutlu ve huzurlu bir eş istiyorsanız, çekinmeden bu soruları sorabilirsiniz. Cevapları unutmamak kaydıyla…
- Seni ne özel hissettirir?
Kadınlar özel hissetmek isterler, bu bir sır değil. Sizin de bir erkek olarak göreviniz bu isteği yerine getirmek olmalıdır. Çünkü özel hissettiği için mutlu olan bir kadın, mutlu bir ev, mutlu bir aile ve mutlu bir hayat demektir. Bu sorunun cevabını aramak için boşna vakit kaybetmeyin ve direk kaynağın kendisine sorun. Bunun için özel romantik bir durum yaratmayı unumayın.
- En büyük tutkun nedir?
Kadınlar tutkunun vücut bulmuş halidir. Bu tutku ihtiyacını harekete geçirmek sizin elinizde. Aynı şekilde tutkusunun ne olduğunu samimi bir şekilde öğrenip, onun peşinden gitmesine refakat ederek hayatınızın sonuna kadar mutlu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, o tutkunun merkezinde asla siz olamayacaksınız.
- Seni neler korkutur?
Korkularını paylaşabilen biri karşısındakine çok güveniyor demektir. Bunu yakalamış olmak zaten büyük bir şans. Korkularının ne olduğunu bilip, bunlara karşı koruma kalkanı olabilirseniz eşinizin size derin bir şekilde bağlanmasını sağlayabilirsiniz.
- Bende seni etkileyen şeyler neler?
Belki de cevabını asla öğrenemeyeceğiniz bir soru ama sormakta yarar var. Ama öğrendikten sonrası çok önemli. Bu kadar önemli bilgileri paylaşmış ve bütün duvarlarını indirmiş birine daha da özel ve narin davranmanız gerekiyor. Size gösterilen bu güveni sakın yanlış kullanmayın çünkü bu safhadan sonra kırılacak bir kalp asla tamir edilemeyebilir.
- Sana bir şey söyleyebilir miyim?
Çok ciid bir tonda soracağınız bu soruyu mümkünse “çok güzelsin” ya da “seni seviyorum” olarak tamamlayarak ona olan aşkınızı göstermekten çekinmeyin. Bunu sık yapmanızda hiç bir zarar yok. Hatta ne kadar çok yaparsanız sevgiliniz o kadar sevinecektir. Kadınların en derinden istedikleri karşısında en az onun kadar derin bir aşkla bağlı olan bir sevgilidir, bunu unutmayın.
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