Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
28.06.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru

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Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru

Kadınları anlamının evrenin sırlarını anlamak kadar zor olduğunu biliyoruz. Bakışlarındai konuşmalarında ve ilişkilerinde çok daha derin anlamlar ve istekleri vardır. Bunların farkına varmak çok önemlidir. Etrafınızda uzun süreli ve mutlu bir şekilde ilişki yaşayanlara sorarak bunu teyit edebilirsiniz. Siz de berbaerliklerinizde daha mutlu ve huzurlu bir eş istiyorsanız, çekinmeden bu soruları sorabilirsiniz. Cevapları unutmamak kaydıyla…

 

  • Seni ne özel hissettirir?

Kadınlar özel hissetmek isterler, bu bir sır değil. Sizin de bir erkek olarak göreviniz bu isteği yerine getirmek olmalıdır. Çünkü özel hissettiği için mutlu olan bir kadın, mutlu bir ev, mutlu bir aile ve mutlu bir hayat demektir. Bu sorunun cevabını aramak için boşna vakit kaybetmeyin ve direk kaynağın kendisine sorun. Bunun için özel romantik bir durum yaratmayı unumayın.

Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru

 

  • En büyük tutkun nedir?

Kadınlar tutkunun vücut bulmuş halidir. Bu tutku ihtiyacını harekete geçirmek sizin elinizde. Aynı şekilde tutkusunun ne olduğunu samimi bir şekilde öğrenip, onun peşinden gitmesine refakat ederek hayatınızın sonuna kadar mutlu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, o tutkunun merkezinde asla siz olamayacaksınız.

Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru

 

  • Seni neler korkutur?

Korkularını paylaşabilen biri karşısındakine çok güveniyor demektir. Bunu yakalamış olmak zaten büyük bir şans. Korkularının ne olduğunu bilip, bunlara karşı koruma kalkanı olabilirseniz eşinizin size derin bir şekilde bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru

 

  • Bende seni etkileyen şeyler neler?

Belki de cevabını asla öğrenemeyeceğiniz bir soru ama sormakta yarar var. Ama öğrendikten sonrası çok önemli. Bu kadar önemli bilgileri paylaşmış ve bütün duvarlarını indirmiş birine daha da özel ve narin davranmanız gerekiyor. Size gösterilen bu güveni sakın yanlış kullanmayın çünkü bu safhadan sonra kırılacak bir kalp asla tamir edilemeyebilir.

Size Daha Derin Bağlanması için Bir Kadına Soracağınız 5 Soru

 

  • Sana bir şey söyleyebilir miyim?

Çok ciid bir tonda soracağınız bu soruyu mümkünse “çok güzelsin” ya da “seni seviyorum” olarak tamamlayarak ona olan aşkınızı göstermekten çekinmeyin. Bunu sık yapmanızda hiç bir zarar yok. Hatta ne kadar çok yaparsanız sevgiliniz o kadar sevinecektir. Kadınların en derinden istedikleri karşısında en az onun kadar derin bir aşkla bağlı olan bir sevgilidir, bunu unutmayın.

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