Sinemanın en müthiş ikilileri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
04.04.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

Sinemanın en müthiş ikilileri

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Sinemanın en müthiş ikilileri

Sinemanın bazı ikilileri vardır onları tek başına hatırlayamazsınız bile. İşte zihnimizde bu derece güçlü imajlar bırakan en muhteşem ikilileri gelin hatırlayalım.

Ray Tango & Gabriel Cash (Tango & Cash, 1989)

80’lerin en muhteşem kahramanlarından Tango ve Cash’I nasıl unutabiliriz. Önce aralarındaki çekişmeye gülüp sonra da dostluklarına hayran kaldığımız ikili sinema tarihinin en müthişlerindendir.

Sinemanın en müthiş ikilileri

Vincent & Jules (Pulp Fiction, 1994)

Filmi şahane yapan kostümler ve ortamlar, tamam ama Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek lazım ki bu ikili nedeniyle yıllardır beynimizden çıkmıyor. Aralarındaki atışmalar ve anlaşmazlıklar dünyanın en komik diyaloglarını içerir. Vincent ve Jules unutulmaz.

Sinemanın en müthiş ikilileri

Matthew Sykes & Sam Francisco (Alien Nation, 1988)

Bu kafayı nerede olsa tanırsınız değil mi? Çocukluğu ve gençliği 80’lerde geçmiş herkes bu uzaylıyı ve dostunu çok iyi bilir. Dünyanın en garip ikilisidir bu muhteşem ikili. Biri uzaylı diğeri dünyalı ama çekişmeleri hep çok tatlı olmuştur.

Sinemanın en müthiş ikilileri

Valentine McKee & Earl Bassett (Tremors, 1990)

90’lı yıllar sinemasının dev hayvanlar kolleksiyonunun en çarpıcı filmlerinden biri olan Dev Solucanlar filmin garipliği nedeniyle yeterince ilgi çekicidir. Ancak diğer yandan Kevin Bacon ve Fred Ward’ın muhteşem bir ikili olması da filmi kesinlikle bambaşka bir yere taşır.

Sinemanın en müthiş ikilileri

Fox Mulder & Dana Scully (X-Files, 1993)

Ah o dosyaların dili olsa da konuşsa! Bu ikiliyi ağzımız açık kala kala senelerce izledik. Aralarındaki garip çekimi hissetmemek için adeta kalpsiz olmak gerekli. Ancak görev başında ve ortada bu kadar acayip olay varken… Hayat çok yordu bu ikiliyi.

Sinemanın en müthiş ikilileri

Dedektif Somerset & Dedektif David Mills (Se7en, 1995)

Seven filminin senaryosu ve yüksek gerilimine kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Ancak filmin sonu itibariyle bu ikilinin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Gençlik delikanının damarlarda aktığı David Mills ve olgunluğun zirvesini yaşayan Somerset’in birlikteliği filmin en güzel temasıdır.

Sinemanın en müthiş ikilileri

Zeki & Metin (Mirasyediler, 1974)

Dünyanın en tatlı ikilisi olan Zeki Alasya ve Metn Akpınar’ın birlikteliği bir çok filme can ve kan verdi. Ancak Mirasyediler filmindeki performansları unutulmazlar arasında yerini alır kesinlikle.

Sinemanın en müthiş ikilileri

Şaban & Ramazan (Süt Kardeşler, 1976)

Şabaaan, Ramazaaan replikleriyle bile yüzünüzde bir gülümsemeye neden olan bu ikili Süt Kardeşler filmini hafızamıza kazımıştır. Sinema tarihimizin en muhteşem ikililerinden biri olmuşlardır.

Sinemanın en müthiş ikilileri

 

 

 

 

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