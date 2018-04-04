Sinemanın en müthiş ikilileri
Sinemanın bazı ikilileri vardır onları tek başına hatırlayamazsınız bile. İşte zihnimizde bu derece güçlü imajlar bırakan en muhteşem ikilileri gelin hatırlayalım.
Ray Tango & Gabriel Cash (Tango & Cash, 1989)
80’lerin en muhteşem kahramanlarından Tango ve Cash’I nasıl unutabiliriz. Önce aralarındaki çekişmeye gülüp sonra da dostluklarına hayran kaldığımız ikili sinema tarihinin en müthişlerindendir.
Vincent & Jules (Pulp Fiction, 1994)
Filmi şahane yapan kostümler ve ortamlar, tamam ama Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek lazım ki bu ikili nedeniyle yıllardır beynimizden çıkmıyor. Aralarındaki atışmalar ve anlaşmazlıklar dünyanın en komik diyaloglarını içerir. Vincent ve Jules unutulmaz.
Matthew Sykes & Sam Francisco (Alien Nation, 1988)
Bu kafayı nerede olsa tanırsınız değil mi? Çocukluğu ve gençliği 80’lerde geçmiş herkes bu uzaylıyı ve dostunu çok iyi bilir. Dünyanın en garip ikilisidir bu muhteşem ikili. Biri uzaylı diğeri dünyalı ama çekişmeleri hep çok tatlı olmuştur.
Valentine McKee & Earl Bassett (Tremors, 1990)
90’lı yıllar sinemasının dev hayvanlar kolleksiyonunun en çarpıcı filmlerinden biri olan Dev Solucanlar filmin garipliği nedeniyle yeterince ilgi çekicidir. Ancak diğer yandan Kevin Bacon ve Fred Ward’ın muhteşem bir ikili olması da filmi kesinlikle bambaşka bir yere taşır.
Fox Mulder & Dana Scully (X-Files, 1993)
Ah o dosyaların dili olsa da konuşsa! Bu ikiliyi ağzımız açık kala kala senelerce izledik. Aralarındaki garip çekimi hissetmemek için adeta kalpsiz olmak gerekli. Ancak görev başında ve ortada bu kadar acayip olay varken… Hayat çok yordu bu ikiliyi.
Dedektif Somerset & Dedektif David Mills (Se7en, 1995)
Seven filminin senaryosu ve yüksek gerilimine kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Ancak filmin sonu itibariyle bu ikilinin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Gençlik delikanının damarlarda aktığı David Mills ve olgunluğun zirvesini yaşayan Somerset’in birlikteliği filmin en güzel temasıdır.
Zeki & Metin (Mirasyediler, 1974)
Dünyanın en tatlı ikilisi olan Zeki Alasya ve Metn Akpınar’ın birlikteliği bir çok filme can ve kan verdi. Ancak Mirasyediler filmindeki performansları unutulmazlar arasında yerini alır kesinlikle.
Şaban & Ramazan (Süt Kardeşler, 1976)
Şabaaan, Ramazaaan replikleriyle bile yüzünüzde bir gülümsemeye neden olan bu ikili Süt Kardeşler filmini hafızamıza kazımıştır. Sinema tarihimizin en muhteşem ikililerinden biri olmuşlardır.
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