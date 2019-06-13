Sinem Umaş kimdir ve kaç yaşında? Nasıl tanınmıştı?
Sinem Umaş, magazin gündemini yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son zamanlarda hayvansever kimliğiyle ön plana çıkan Sinem Umaş, sokak hayvanları için beslenme desteği sağlamaktadır. Peki, Türkiye'nin evlilik programıyla tanıdığı Sinem Umaş kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Evlilik ve moda programları ile izleyicilerin karşısına çıkan Sinem Umaş, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor.
'Gelinim Olur Musun', İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, 1984 yılında dünyaya geldi. Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinen Sinem Umaş, Ata ile çalkantılı bir beraberlik yaşamıştı.
Ata Türk, 2005 yılında bir otel odasında ölü bulunmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, yıllar sonra İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündemde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sinem Umaş, son zamanlarda ise ünlü isimlerle yaşadığı tartışmalar ve sert sözleriyle dikkat çekiyor.
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