Simay Rasimoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, Hürriyet'e özel röportajından detaylar

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisidir. 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu 1.88 boyunda ve Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunudur. Miss Turkey 2019 ile adını duyuran ve yarışmayı birinci olarak tamamlayan Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" şeklinde konuşmuştu.

İşte, Simay Rasimoğlu'nun Hürriyet'e özel verdiği röportajdan bir bölüm;

Kendinize örnek aldığınız bir güzel var mı?

- Hepsini çok beğeniyorum. Politik bir cevap değil bu, gerçek. Birebir bu süreci yaşadığım için hepsini anlıyorum şu an.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu 1997’de oda arkadaşı Burcu Esmersoy’muş. Şıkel birinci, Esmersoy üçüncü olmuştu. Sizin de ikinci seçilen Bilgi Nur Aydoğmuş ile böyle bir anınız olması çok hoş...

- Biz rakamlara göre odalara yerleştirildik ama Bilgi’yle direkt kaynaştık. “Yan yana yürüyebilecek miyiz, kesin sarılırız birbirimize” falan diyorduk. Hayaldi, gerçek oldu. İnanamıyorum. Bilgi ve Büşra ile ortak bir yolda yürüyeceğim için çok mutluyum.

Nerede başlıyor hikayeniz?

- Annem ve babam Bulgaristan’da doğup büyümüş. 1989’da buraya geldikten sonra tanışıp evleniyorlar. Her yaz Bulgaristan’daki köyümüze gideriz hâlâ. Lisede iç mekan tasarımı okudum. Sonra Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü’nü bitirdim. İç mimarlık ofisinde çalışıyorum ama restoratörüm. İç mimar değilim, bu bilgiyi de düzelteyim.

Sosyal medyanız ne alemde?

- Daha önce 300-400 takipçim vardı. Şu an bu sayı 18 bine ulaştı. Hiç öyle “beni takip etsinler, çok sevsinler” diye bir arzum olmadı. Bir gecede her şey değişti