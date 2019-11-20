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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
20.11.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Youtube fenomeni Şeyda Erdoğan kimdir ve kaç yaşında? Babası hakkında açıklama yaptı?

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Youtube fenomeni Şeyda Erdoğan kimdir ve kaç yaşında? Babası hakkında açıklama yaptı?

Youtube'da 1 milyon civarı abone sayısına ulaşan Şeyda Erdoğan, İnstagram üzerinden de geniş bir kitleye hitap etmektedir. Daha çok makyaj Vlogları çeken Şeyda Erdoğan, Youtuber sevgilisi Burak Güngörle de videolar paylaşmaktadır. Peki, son günlerde babası ile yaşadığı problemleri sosyal medyadan paylaşması dolayısıyla merak edilen Şeyda Erdoğan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Şeyda Erdoğan, annesi ve babası arasında yaşanan olay hakkında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyanın gündeminde yer almaya başladı. Peki, makyaj ağırlıklı videolar çekerek takipçileriyle paylaşan sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan kimdir ve kaç yaşında? İşte, Şeyda Erdoğan hakkında merak edilen bazı bilgiler

Şeyda Erdoğan 4 Temmuz 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Daha çok makyaj ağırlıklı videolar paylaşmaktadır. Youtube sayfasında 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Şeyda Erdoğan, İnstagram üzerinden de bir kitleye hitap etmektedir.

Şeyda Erdoğan çektiği Vloglar sayesinde kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Youtuber olan sevgilisi Burak Güngörle de videolar çekmektedir.

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan anlattı: Babamdan şikayetçiyim
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