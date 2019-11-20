Youtube fenomeni Şeyda Erdoğan kimdir ve kaç yaşında? Babası hakkında açıklama yaptı?
Youtube'da 1 milyon civarı abone sayısına ulaşan Şeyda Erdoğan, İnstagram üzerinden de geniş bir kitleye hitap etmektedir. Daha çok makyaj Vlogları çeken Şeyda Erdoğan, Youtuber sevgilisi Burak Güngörle de videolar paylaşmaktadır. Peki, son günlerde babası ile yaşadığı problemleri sosyal medyadan paylaşması dolayısıyla merak edilen Şeyda Erdoğan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Şeyda Erdoğan, annesi ve babası arasında yaşanan olay hakkında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyanın gündeminde yer almaya başladı. Peki, makyaj ağırlıklı videolar çekerek takipçileriyle paylaşan sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan kimdir ve kaç yaşında? İşte, Şeyda Erdoğan hakkında merak edilen bazı bilgiler
Şeyda Erdoğan 4 Temmuz 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Daha çok makyaj ağırlıklı videolar paylaşmaktadır. Youtube sayfasında 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Şeyda Erdoğan, İnstagram üzerinden de bir kitleye hitap etmektedir.
Şeyda Erdoğan çektiği Vloglar sayesinde kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Youtuber olan sevgilisi Burak Güngörle de videolar çekmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle