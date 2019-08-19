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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Şevval Sam kimdir ve nerelidir?

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Şevval Sam kimdir ve nerelidir?

Şevval Sam, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından biyografisi ile araştırılan isimler arasında yer aldı. Oyunculuk ve müzik kariyeri bulunan Şevval Sam, iş dışında kamera karşısında olmaktan hoşlanmadığını ifade etmektedir. Peki, Şevval Sam kimdir ve nerelidir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Şevval Sam, kariyeri ve nereli olduğu ile sosyal medya kullanıcılarının araştırdığı isimler arasında yer alıyor. İşte, Şevval Sam'ın kendi kaleminden biyografisi;

"1973 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ve ses sanatçısı Şevval Sam, annesi Leman Sam'ın izinde giderek sanatla iç içe bir küçüklük dönemi yaşar.

Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olan Şevval Sam, üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okur.

Mezun olduktan sonra sanat yaşamına yönelen Şevval Sam, özellikle 1993 - 1998 senelerinde televizyon ekranlarına yansıyan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplar.

"Süper Baba" dizisinin ardından dizi yaşamını sürdüren ve aynı zamanda sinema filmlerinde de rol almaya başlayan Şevval Sam, küçüklüğünden beri içinde olduğu müzikten çok uzak kalamaz.

ve Şevval Sam 2006 senesinde yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım atar.

Kalan Müzik etiketiyle çıkan albümde üçü enstrümantal olmak üzere 20 Türk Sanat Müziği çalışmasını baştan yorumlayan Şevval Sam, özellikle duru ses rengiyle müzik severlerin büyük ilgisi ile karşılaşır.

Şevval Sam ilk albümünün ardından hızla sonraki albümü için çalışmaya başlar.

Sam, 2007 senesinde "İstanbul's Secrets" adlı 2. albümünü piyasaya sürer.

Albümde modern etnik ritimli müziklere sesiyle eşlik eden Şevval Sam, dinleyicilerinden yine tam not alır.

Kansere yenik düşen Karadenizli sanatçı "Kazım Koyuncu'nun" sevilen parçası "Ben Seni Sevduğumi" türküsünü hip hop tarzı düzenlemesi albümün hit parçası olur.

Hip Hop'ın yanı sıra rap tarzınıda şarkılarında kullanan Sam, ilk başta bu tarz şarkılara karşı direndiğini, ancak ortaya çok hoş bir albüm çıktığını belirtir.

Sanatçı ertesi sene ise "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü sevenlerine ulaştırır. Şevval Sam albümünde 16 Karadeniz türküsünü baştan yorumlar.

Daha evvel, Kazım Koyuncu ile dizi müziklerinde seslendirdiği Karadeniz türküleri oldukça sevilen Şevval Sam'ın uzun bir süredir beklenen "Karadeniz" albümü, en sevilen Karadeniz türkülerinden oluşur.

Şevval Sam müzik hayatının yanı sıra oyunculuktan da hiçbir zaman kopmaz. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de izleyicilerinin karşısına çıkar.

Proje albümlerinin en başarılı isimlerinden Şevval Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk şarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkarır. İki yılı aşkın bir süre üzerinde çalışılan proje, arabesk müzik aracılığıyla Türkiye'nin 30'lardan 90'lara kadar uzanan sosyo-politik tarihine de ışık tutan b,r akademik araştırmaya dayandırılır.

Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemim ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Şevval Sam, "Has Arabesk" albümündeki "Sarhoş" şarkısına animasyon klip hazırlar ve dinleyicilerinden büyük beğeni toplar.

Şevval Sam "Has Arabesk" albümüyle 10 Yıllık hayalini gerçekleştirmiş olur.

Karadeniz ezgilerinden arabeske, buğulu sesiyle okuduğu her parçayı kendine yakıştıran Şevval Sam, bir kez daha Klasik Türk sanat müziği eserlerinin yer aldığı “Sek” albümü gibi “Birinci dereceden kalbime dokunan tarz “ diye tanımladığı “II Tek” albümü ile 2012 yılında dinleycilerinin karşısına çıkar.

2013 yılının Ağustos ayında ise İki yıllık bir ön hazırlığın ürünü olan "Tango" albümünde, Şevval Sam, Türkiye ve dünyadan harmanlanan modern ve klasik Tango’ların yanı sıra yeni bestelere de sıcak sesiyle hayat verir. Astor Piazzola'nın “Libertango” ve Carlos Gardel'in “Por Una Cabeza” gibi klasikleşen eserlerini Türkçe sözlerle yeniden yorumlar. "Tango" albümünde ki keman sololar ise ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın imzasını taşımaktadır.

Sade yaşamıyla dikkat çeken Şevval Sam, işi dışında kamera karşısında yer almaktan hoşlanmamaktadır."

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