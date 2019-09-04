Sevtuğ Kasapbaşoğlu kimdir kaç yaşında?
Sevtuğ Kasapbaşoğlu, katıldığı programlar dolayısıyla sorgulanan isim olmaya başlandı. Birçok kişinin hayatına dair detayları araştırdığı Sevtuğ Kasapbaşıoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve bir süre sonra müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Peki, Sevtap Kasapbaşoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Sevtap Kasapbaşoğlu, 14 mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Özel Ata Koleji ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
Lisanslı voleybolcu olan Sevtap Kasapbaşoğlu, Lise 1. sınıftan beri modellik ve oyunculuk, 6 senedir de sunuculuk ve solistlik yapmaktadır.
Passaparola, Sevtuğdan Nağmeler, Düğün Magazin, A Magazin programlarında sunuculuk yapmıştır.
Ayrılsakta Beraberiz,Çiçek Taksi, Hürrem Sultan dizilerinde yardımcı oyunculuk; reklam filmleri, Serdar Ortaç, Hande Yener, Orhan Gencebay, Petek Dinçöz kliplerinde oyunculuk yaptı.
Birçok mekanda ise solist olarak sahneye çıktı.
Keman dersleri de almıştır.
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