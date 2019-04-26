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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
26.04.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Şevket Uğurluer kimdir? İşte, hayatına dair bazı detaylar

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Şevket Uğurluer kimdir? İşte, hayatına dair bazı detaylar

Şevket Uğurluer, 25 Nisan 2019 tarihinde son yolculuğuna uğurlanmasının ardından birçok vatandaşın araştırdığı isim oldu. Kariyeri boyunca birçok türde müziği yorumlayan Şevket Uğurluer, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek mimar olarak mezun olmuştur. İşte, Şevket Uğurluer'in hayatından bazı bilgiler

Şevket Uğurluer, Türk sanatına kazandırdıkları ile önemli bir yer tutmaktadır.

Türk pop müziğinden rock and rolla, cazdan bluesa kadar birçok türde müziği yorumlayan Şevket Uğurluer, 1938 yılında dünyaya geldi. Müziğe ilkokul sıralarında mandolinle başladı.

İlk profesyonel çalışmalarını 1955 yılında yaptı. 1961 yılına kadar çeşitli orkestralarda çalışan Şevket Uğurluer, kendi orkestrasını kurarak İstanbul gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Aynı yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek mimar olarak mezun oldu. 60’lı yıllarda Türkçe sözlü hafif batı müziği dalında plakları basıldı.

Bir dönem müziği bırakıp mimarlık yaptı. Daha sonra yeniden müziğe döndü. 1991 yılında, Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden "İki Dakika" adlı şarkının bestecisidir. TRT’de 17 yıldır aralıksız devam etmiş olan "Anılarla Müzik" adlı programı hazırlayıp sundu.

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