Sevgilinizle ortak bir hayat planı çizebilmenin 5 yolu

Öncelikle isteklerinizi konuşun

İki kişinin farklı bakış açılarını ve isteklerini birbirleriyle paylaşmaları hem birbirlerini anlamalarını sağlar hem de ilişkilerini güçlendirir. Bu nedenle öncelikle yapmanız gereken şey kesinlikle konuşmaktır. Birbirinize zaman ayırın ve hayallerinizi, isteklerinizi masaya yatırın. Bunu yaparken birbirinizi yargılamayın ve bırakın her şey masaya yatırılsın.

Ortak noktalarınızı belirleyin

İsteklerinizi ortaya koyduktan sonra ortak noktalarınızı belirleyin. Birlikte hangi istekleri gerçekleştirmekten hoşlanacaksınız, birinin istediği diğerinin canını sıkacak mı bunları belirleyin. Çünkü ortak bir hayalde birleşmeli ve bunun peşinde koşmalısınız. Eğer tek bir kişinin isteğine odaklanırsanız bu bir tarafın fazla fedakarlık yapması anlamına gelir ve bu da ilişkinizi bir süre sonra çıkmaza sokar.

Hareket planı hazırlayın

Ortak bir hayalde, istekte karar verdiyseniz şimdi yapmanız gereken ona ulaşmak için bir hareket planı hazırlamaktır. Bu hareket planı kimseyi zora sokmamalı ve herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Ancak bu şekilde ortak bir hayali gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir planınız varsa bunu iki kişi olarak yerine getirmenin de faydalarından yararlanabilirsiniz.

Birbirinize destek olun

Hareket planınız hazır ve sorumluluklarınızı da eşit derecede bölüştünüz. Ancak hayat bu bazen beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle zamanlarda planınızın zamanı uzayabilir, planda sapmalar yaşanabilir. Hatta bazen sorumluluk bir kişinin omzunda daha fazla hissedilebilir. Böyle zamanlarda birbirine destek olan çiftler ancak hayallerini gerçekleştirebilir ve ortak bir hayata kavuşabilir. Bu nedenle birbirine destek olmak her şeyden daah önemlidir.

Yapabileceğinize inanın

Bazen kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar olabilir. Bir çift olarak bu gibi durumlarda inancınıza ve birbirinize sarılın. Birinizin morali düştüğünde diğeri onu yükseltsin ve destek olsun. Göreceksiniz istediğiniz her şeye birlikte ulaşabilirsiniz.