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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
26.03.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Sevgilinizle ortak bir hayat planı çizebilmenin 5 yolu

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Sevgilinizle ortak bir hayat planı çizebilmenin 5 yolu

Sevgilinizle birlikte uzun bir yolda ilerlemek istiyorsunuz. Ancak iki farklı insan olarak iki farklı kafa yapısına sahipsiniz ve birbirinizi mutlu etmek için ortak bir noktada buluşmanız gerekiyor. Eğer bunu iyi planlarsanız birlikte ortak bir hayat çizgisi çizebilir ve bir ömür mutlu olabilirsiniz.

Öncelikle isteklerinizi konuşun

İki kişinin farklı bakış açılarını ve isteklerini birbirleriyle paylaşmaları hem birbirlerini anlamalarını sağlar hem de ilişkilerini güçlendirir. Bu nedenle öncelikle yapmanız gereken şey kesinlikle konuşmaktır. Birbirinize zaman ayırın ve hayallerinizi, isteklerinizi masaya yatırın. Bunu yaparken birbirinizi yargılamayın ve bırakın her şey masaya yatırılsın.

Sevgilinizle ortak bir hayat planı çizebilmenin 5 yolu

Ortak noktalarınızı belirleyin

İsteklerinizi ortaya koyduktan sonra ortak noktalarınızı belirleyin. Birlikte hangi istekleri gerçekleştirmekten hoşlanacaksınız, birinin istediği diğerinin canını sıkacak mı bunları belirleyin. Çünkü ortak bir hayalde birleşmeli ve bunun peşinde koşmalısınız. Eğer tek bir kişinin isteğine odaklanırsanız bu bir tarafın fazla fedakarlık yapması anlamına gelir ve bu da ilişkinizi bir süre sonra çıkmaza sokar.

Sevgilinizle ortak bir hayat planı çizebilmenin 5 yolu

Hareket planı hazırlayın

Ortak bir hayalde, istekte karar verdiyseniz şimdi yapmanız gereken ona ulaşmak için bir hareket planı hazırlamaktır. Bu hareket planı kimseyi zora sokmamalı ve herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Ancak bu şekilde ortak bir hayali gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir planınız varsa bunu iki kişi olarak yerine getirmenin de faydalarından yararlanabilirsiniz.

Sevgilinizle ortak bir hayat planı çizebilmenin 5 yolu

Birbirinize destek olun

Hareket planınız hazır ve sorumluluklarınızı da eşit derecede bölüştünüz. Ancak hayat bu bazen beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle zamanlarda planınızın zamanı uzayabilir, planda sapmalar yaşanabilir. Hatta bazen sorumluluk bir kişinin omzunda daha fazla hissedilebilir. Böyle zamanlarda birbirine destek olan çiftler ancak hayallerini gerçekleştirebilir ve ortak bir hayata kavuşabilir. Bu nedenle birbirine destek olmak her şeyden daah önemlidir.

Sevgilinizle ortak bir hayat planı çizebilmenin 5 yolu

Yapabileceğinize inanın

Bazen kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar olabilir. Bir çift olarak bu gibi durumlarda inancınıza ve birbirinize sarılın. Birinizin morali düştüğünde diğeri onu yükseltsin ve destek olsun. Göreceksiniz istediğiniz her şeye birlikte ulaşabilirsiniz.

 

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