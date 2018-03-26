Sevgilinizin sadece iyi insan olmasının yetmediğine dair 5 işaret

Onunla vakit geçirirken sıkılıyorsunuz

Sevgiliniz gerçekten çok iyi bir insan. Adeta gözünüzün içine bakıyor ve siz ne isterseniz onu yapmaya çalışıyor. Ancak siz bu durumdan çok memnun olacakken onunlayken genelde sıkılıyorsunuz. Onun o iyilik hali bile size zaman zaman batmaya başladı. Çünkü onun o melek gibi iyiliği bile sizin sıkılmanıza engel olamıyor. Üstelik bir de kendinizi o iyiliğe gıcık olurken yakalıyorsunuz. O halde bu illişki için iyilik yeterli değil gibi?

Kendinizi tutkulu bir ilişkinin içinde hissetmiyorsunuz

İyilik çok güzel ve güvenli bir durumdur. Kendinizi hiç bir şekilde ve konuda tehlike altında hissetmezsiniz. Çünkü o melek sevgiliniz size zarar verecek sizi üzecek en ufak bir hata bile yapmaz. Hatta fıstığa alerjisi olduğu halde sırf sizi kırmamak için fıstıklı baklava bile yer. Ama bu iyilik ve düzlük aranızdaki tutkuyu bitirebilir. Çünkü aranızda hiç bir tansiyon yoktur.

Aslında başkalarıyla olmak sizi daha iyi hissettiriyor

İyi biriyle olmak güzel bir şey ama siz son zamanlarda onunla olmak istemiyorsunuz. Hatta başkalarıyken çok daha fazla eğleniyor ve sanki sevgilinizden kaçıyorsunuz. Burada bir problem olduğu çok açık. İsterseniz onun iyi bir insan olduğu ama eğlenceli bir insan olmadığı gerçeğiyle yüzleşin. Zaten eninde sonunda yüzleşeceksiniz.

Gelecek planlarınızda onun olmadığını farkettiniz

Hayatta iyilerle karşılaşmak hepimizin ortak dileğidir. Ancak insanoğlu işte gün gelir karşılaştığı iyiyle yoluna devam edemeyeceğini anlar. Siz de gelecek planlarınızda bu insanı yanınıza görmüyor ve iyiliğini bunun için yeterli bulmuyorsanız kendinizi kötü hissetmeyin. Çok iyi biri olması sonsuza kadar onunla birlikte olmanız gerektiği anlamına gelmez.

İçinizde bir yanınız hep kuşku içinde

Evet, biliyoruz kendinizi büyük bir baskı altında hissediyorsunuz. Çevrenizdeki herkes de size sevgilinizin ne kadar iyi biri olduğundan bahsediyor ancak bazen bu yeterli değildir. Aşkın bir matematiği olmadığından bu güvenli sular size yeterli gelmeyebilir. Bir yanınızda hep bir kuşku varsa kendinizi daha fazla kandırmanın da bir manası yoktur.