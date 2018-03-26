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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Doğan BURDA
26.03.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Sevgilinizin sadece iyi insan olmasının yetmediğine dair 5 işaret

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Sevgilinizin sadece iyi insan olmasının yetmediğine dair 5 işaret

İnsan iyi bir ilişki için hep iyi bir insana ihtiyacı olduğunu düşünür. Sanki o zaman her şey tamamlanmış gibi hisseder. Tabii ki iyi bir insan olmak da çok önemli bir erdemdir. Ancak aşk bu ya, sevgilinizin iyi biri olması ona karşı derin duygular beslemeniz için yeterli olmayabilir.

Onunla vakit geçirirken sıkılıyorsunuz

Sevgiliniz gerçekten çok iyi bir insan. Adeta gözünüzün içine bakıyor ve siz ne isterseniz onu yapmaya çalışıyor. Ancak siz bu durumdan çok memnun olacakken onunlayken genelde sıkılıyorsunuz. Onun o iyilik hali bile size zaman zaman batmaya başladı. Çünkü onun o melek gibi iyiliği bile sizin sıkılmanıza engel olamıyor. Üstelik bir de kendinizi o iyiliğe gıcık olurken yakalıyorsunuz. O halde bu illişki için iyilik yeterli değil gibi?

Sevgilinizin sadece iyi insan olmasının yetmediğine dair 5 işaret

Kendinizi tutkulu bir ilişkinin içinde hissetmiyorsunuz

İyilik çok güzel ve güvenli bir durumdur. Kendinizi hiç bir şekilde ve konuda tehlike altında hissetmezsiniz. Çünkü o melek sevgiliniz size zarar verecek sizi üzecek en ufak bir hata bile yapmaz. Hatta fıstığa alerjisi olduğu halde sırf sizi kırmamak için fıstıklı baklava bile yer. Ama bu iyilik ve düzlük aranızdaki tutkuyu bitirebilir. Çünkü aranızda hiç bir tansiyon yoktur.

Sevgilinizin sadece iyi insan olmasının yetmediğine dair 5 işaret

Aslında başkalarıyla olmak sizi daha iyi hissettiriyor

İyi biriyle olmak güzel bir şey ama siz son zamanlarda onunla olmak istemiyorsunuz. Hatta başkalarıyken çok daha fazla eğleniyor ve sanki sevgilinizden kaçıyorsunuz. Burada bir problem olduğu çok açık. İsterseniz onun iyi bir insan olduğu ama eğlenceli bir insan olmadığı gerçeğiyle yüzleşin. Zaten eninde sonunda yüzleşeceksiniz.

Sevgilinizin sadece iyi insan olmasının yetmediğine dair 5 işaret

Gelecek planlarınızda onun olmadığını farkettiniz

Hayatta iyilerle karşılaşmak hepimizin ortak dileğidir. Ancak insanoğlu işte gün gelir karşılaştığı iyiyle yoluna devam edemeyeceğini anlar. Siz de gelecek planlarınızda bu insanı yanınıza görmüyor ve iyiliğini bunun için yeterli bulmuyorsanız kendinizi kötü hissetmeyin. Çok iyi biri olması sonsuza kadar onunla birlikte olmanız gerektiği anlamına gelmez.

Sevgilinizin sadece iyi insan olmasının yetmediğine dair 5 işaret

İçinizde bir yanınız hep kuşku içinde

Evet, biliyoruz kendinizi büyük bir baskı altında hissediyorsunuz. Çevrenizdeki herkes de size sevgilinizin ne kadar iyi biri olduğundan bahsediyor ancak bazen bu yeterli değildir. Aşkın bir matematiği olmadığından bu güvenli sular size yeterli gelmeyebilir. Bir yanınızda hep bir kuşku varsa kendinizi daha fazla kandırmanın da bir manası yoktur.

 

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