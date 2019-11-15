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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
15.11.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar kimdir ve hangi dizilerde oynadı?

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Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar kimdir ve hangi dizilerde oynadı?

Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine can veren Özge Özacar, hangi dizilerde oynadığı ve kaç yaşında olduğu ile merak edilmeye başlandı. Birçok reklam filminde de oynayan güzel oyuncu, oyunculuk üzerine eğitim de almıştır. Peki, Sevgili Geçmiş dizisinin Azra'sı Özge Özacar kimdir ve kaç yaşında? İşte, Özge Özacar'ın oynadığı diziler

Özge Özacar, 1993 yılında dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından kariyerine Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde devam etti. İstanbul Kültür Sanat Akademisi Oyunculuk Eğitimi alan Özge Özacar, Bahar Kerimoğlu Oyunculuk Atölyesi ve Hilal Saral Kamera Önü Oyunculuk Atölyesini bitirdi.

Kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başlayan Özge Özacar, 2016 yılında Oyunbozan, 2017 yılında Lise Devriyesi, 2018 yılında ise Meryem dizisinde rol aldı. 

Özge Özacar, Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veriyor.

Azra karakteri hakkında detaylı bilgiler;

Üç kız kardeşin kız kardeş olmayanıdır Azra...Bir barda şarkı söyleyerek para kazanır. Bir albüm yapmak en büyük tutkusudur. Onu bilenler Azra’yı karşılarına almayı pek tercih etmezler; bilirler ki Azra arızadır. Üç kız kardeşin en küçüğü olan Çilem’le aynı yurtta büyümüştür.

Güneşli Bahçe’ye geldikten sonra ilk karşılaştığı kişi olan Mahir onun dikkatini çeker fakat Mahir’in aslında çocukluğundan bu yana İpek’e aşık olduğunu anlaması çok uzun sürmez.

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