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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
04.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Sermiyan Midyat kimdir? Hangi film ve dizilerde oynadı?

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Sermiyan Midyat kimdir? Hangi film ve dizilerde oynadı?

Sermiyan Midyat, hakkında çıkan son gelişmelerin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Ankara'da dünyaya gelen Sermiyan Midyat, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. Peki, belirli zamanlarda özel hayatıyla da gündeme gelen Sermiyan Midyat kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

OYUNCULUK KARİYERİ

Ağır Romantik (2019)

Bir Baba Hindu (2016) - Fadıl Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Anasının Oğlu (2014)

Analı Oğullu (2014)

Sevdaluk (2014)

Hükümet Kadın 2 (2013) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Hükümet Kadın (2013) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Kalbim Seni Seçti (2011)

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.

Hanımeli Sokağı (2010)

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) - Berzan

Banyo (2005)

Kırık Kanatlar (2005) - Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) - Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) - Ali Babaç

Pardon (2004) - Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) - Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004)

Şarkılar Seni Söyler (2003) - Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) - Ali Babaç

Koçum Benim (2002) - Kurtuluş Koç

Kuzenlerim (2002) - Serdar

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) - Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

YÖNETMENLİK KARİYERİ

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)


SENARYO YAZARLIĞI

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Ay Lav Yu (2010)

Emret Komutanım (2005)

Dişi Kuş (2004)

Sınırlı Aşk (2003)

Berivan (2002)

Aşkına Eşkıya (2001)

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