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Hayat
Haber Giriş: 31.12.2019 - 16:31,Son Güncelleme:/

Serenay Sarıkaya kimdir kaç yaşında ve nereli? Serenay Sarıkaya'nın filmleri ve dizileri

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Serenay Sarıkaya kimdir kaç yaşında ve nereli? Serenay Sarıkaya'nın filmleri ve dizileri

Serenay Sarıkaya, katıldığı programlar ve etkinlikler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca pek yapımda boy gösteren Serenay Sarıkaya, Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Kelebek'i ise iki kez kazanmıştır. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Serenay Sarıkaya, oyunculuğa adım atmasının ardından pek çok filmde rol almaya başladı. 

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2006ŞaşkınItırYardımcı karakter
2008PlajdaAslıYardımcı karakter
2010Ejderhanı Nasıl EğitirsinAstridSeslendirme
2011HoşçakalSarahBaşrol/kısa film
2013Behzat Ç. Ankara YanıyorMelisaYardımcı karakter
2016İkimizin YerineÇiçekBaşrol
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2008Peri MasalıTalyaYardımcı karakter
2008Limon AğacıPeriBaşrol
2008-2010AdanalıSofia DikkayaYardımcı karakter
2010-2013Lale DevriYeşim TaşkıranBaşrol
2013-2015MedcezirMira BeyliceBaşrol
İnternet
YılBaşlıkRolüNotlar
2017-2018FiDuru DurulayBaşrol
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