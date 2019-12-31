Serenay Sarıkaya kimdir kaç yaşında ve nereli? Serenay Sarıkaya'nın filmleri ve dizileri
Serenay Sarıkaya, katıldığı programlar ve etkinlikler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca pek yapımda boy gösteren Serenay Sarıkaya, Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Kelebek'i ise iki kez kazanmıştır. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Serenay Sarıkaya, oyunculuğa adım atmasının ardından pek çok filmde rol almaya başladı.
Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.
İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.
Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2006
|Şaşkın
|Itır
|Yardımcı karakter
|2008
|Plajda
|Aslı
|Yardımcı karakter
|2010
|Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
|Astrid
|Seslendirme
|2011
|Hoşçakal
|Sarah
|Başrol/kısa film
|2013
|Behzat Ç. Ankara Yanıyor
|Melisa
|Yardımcı karakter
|2016
|İkimizin Yerine
|Çiçek
|Başrol
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2008
|Peri Masalı
|Talya
|Yardımcı karakter
|2008
|Limon Ağacı
|Peri
|Başrol
|2008-2010
|Adanalı
|Sofia Dikkaya
|Yardımcı karakter
|2010-2013
|Lale Devri
|Yeşim Taşkıran
|Başrol
|2013-2015
|Medcezir
|Mira Beylice
|Başrol
|İnternet
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2017-2018
|Fi
|Duru Durulay
|Başrol
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