Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek kimdir?
Yaşar İpek, magazin gündemini yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Eşi Seren Serengil ile yaşadığı olayların ardından mahkemelik olan Yaşar İpek, boşanma süreci içerisinde yer alıyor. Peki, Seren Serengil kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen o isim hakkında bazı bilgiler
Yaşar İpek, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Seren Serengil ile boşanma sürecinde yer alan Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.
Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde şarkı söylemeye devam etti. Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürdü. Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturdu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı.
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