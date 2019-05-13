Serdar Peçen kimdir? İşte kısaca hayatı
Serdar Peçen, sevgilisi Yeşim Gül'ün evinde intihar etmesinin ardından araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Serdar Peçen kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Serdar Peçen, Türkiye'de dünyaya gelmesinin ardından, 5 yaşındayken Almanya'ya gitmiş ve 9 yıl yaşamını orada sürdürmüştür. Babasının emekli olmasının ardından yeniden Türkiye'ye dönen Serdar Peçen, tiyatro üzerine eğitim alan Serdar Peçen, işaret dili ile konuşma ve tiyatro eğitimini birlikte gerçekleştirmiştir.
Serdar Peçen, sessiz bir sanat türü olan pandomim sanatçılığı ile yoluna devam etmiştir.
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